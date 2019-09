L' intesa tra M5s e Pd potrà essere replicata alle regionali?

Fonte : agi

(Di lunedì 2 settembre 2019) Da ottobre e gennaio si voterà per lein Umbria (il 17 ottobre), in Calabria (a novembre, ma la data del voto non è ancora fissata e potrebbe slittare a gennaio in caso di primarie regolate da una legge regionale), ed in Emilia Romagna (fra novembre e gennaio). La domanda che si pongono tutti è se l'anza di governo che sta prendendo formaa livello locale, aumentando così le chance di battere un centrodestra che nei sondaggi resta lanciatissimo. Un 'cappotto' targato Lega nelle tre regioni sarebbe infatti un serio problema per l'esecutivo giallorosso, dal momento che l'opposizione avrebbe un argomento in più per accusarlo di nonrappresentativo della volontà dell'elettorato. In Calabria il dialogo è difficile In Calabria il dialogo fra Cinquestelle e Pd parte in salita. Mentre a Roma si lavora per formare il nuovo esecutivo ...

