Lewis Hamilton apre una catena di fast food con hamburger di «carne vegana»

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Campione in pista, certo, così come nel piatto. Ma solo se in versione totalmente sostenibile. La Formula1, a quanto pare, proprio non basta a, che insaziabile di successi con e senza la sua monoposto ha deciso di diventare partner di The Cream Group per inaugurare – al momento nel Regno Unito - un'ineditadiin chiave rigorosamente veg: ha aperto ufficialmente i battenti, infatti, il nuovo Neat Burger di Londra, nelle immediate vicinanze di Regent Street, primo di 14 locali che saranno aperti via via nel corso dei prossimi 12 mesi. Burger veganiAdam Berry/GettyLa novità dellain questione sarà la più che stretta partnership con Beyond Meat, l'innovativa azienda americana che producein grado di riprodurre nel modo più fedele possibile l'aspetto, la consistenza e il gusto di una svizzera di ...

SkySportF1 : “Bravo Charles, ma con due giri in più ??” La provocazione ? - PaoloCorti15 : RT @SkySportF1: “Bravo Charles, ma con due giri in più ??” La provocazione ? - BotGomme : RT @danylama65: @SkySportF1 Ahahahah...bella battuta Hamilton...peccato che non ha replicato! Ci stava un...impossibile caro Lewis, io anda… -