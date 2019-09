Isa 2019 | chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

LIVE MotoGP - Test MIsano 2019 in DIRETTA : 30 agosto - Valentino Rossi cerca conferme - Dovizioso forzerà? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test 2019 riservati alla MotoGP sul circuito di Misano. Ultimo sforzo per team e piloti della classe regina che sfrutteranno le ore di lavoro rimanenti sulla pista romagnola per configurare le moto al finale di campionato e, anche, per provare diversi pezzi in vista del 2020. Sarà un venerdì dal ritmo serrato sul tracciato ...

LIVE Test MotoGP MIsano 2019 in DIRETTA : day-2 - orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : Oggi venerdì 30 agosto si disputa la seconda giornata di Test MotoGP a Misano, circuito che ospiterà la prossima tappa del Mondiale tra un paio di settimane. I piloti avranno a disposizione sette ore e mezza per poter collaudare le proprie moto, provare delle nuove componenti, Testare dei nuovi elementi, valutare delle evoluzioni sia per la seconda parte di stagione che per il prossimo anno. Nella giornata di ieri Fabio Quartararo ha segnato il ...

LIVE MotoGP - Test MIsano 2019 in DIRETTA : 29 agosto - in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso per colmare il gap da Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test 2019 riservati alla MotoGP sul circuito di Misano. Saranno due giorni di capitale importanza per team e piloti della classe regina che sfrutteranno il lavoro sulla pista romagnola per preparare le moto al finale di campionato e, anche, per provare già alcuni pezzi o accorgimenti in vista della pRossima annata come accadrà ...

LIVE Test MotoGP MIsano 2019 in DIRETTA : day-1 - orario d’inizio e come seguirli in tempo reale : Sarà sede della prossima tappa del Motomondiale: a Misano, dove si correrà il GP di San Marino da 13 al 15 settembre, si terrà oggi, giovedì 29 agosto, la prima di due giornate di Test della MotoGP. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e poi dopo la pausa, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, la classe regina avrà otto ore a disposizione per provare nuovi elementi e soluzioni. Non è prevista copertura tv dei Test, ...

Temptation Island Vip 2019 - Anna Pettinelli a Stefano Andrea Macchi : "Uomo avvIsato mezzo salvato" (video) : Anche Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi hanno registrato un video elencando i (cattivi?!) propositi in vista dell'avventura di 'Temptation Island Vip', il docureality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Sul profilo ufficiale Instagram del programma, la coppia ha spiegato i motivi per cui hanno deciso di prendere parte al viaggio dei sentimenti.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli a Stefano Andrea Macchi: ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 agosto 2019 : Marta e Vittorio coprono Riccardo ma LIsa... : Marta e Vittorio coprono Riccardo e cercano di aiutarlo a disintossicarsi. Lisa intanto cerca di scoprire come mai il Conti si stia assentando dal Paradiso.

MotoGP - Test MIsano 2019 : programma - orari e tv : Il Mondiale 2019 di MotoGP continua con il proprio incedere e Marc Marquez, secondo con un po d’amarezza a Silverstone (Gran Bretagna) nell’ultimo round, ha rafforzato la propria leadership in classifica generale: 78 le lunghezze di vantaggio, approfittando dell’incidente che ha visto coinvolti il francese Fabio Quartararo e il ducatista Andrea Dovizioso. Il colpo preso dal forlivese è stato importante ma non vi dovrebbero ...

Le esibizioni de La Notte della Taranta 2019 - ElIsa promossa - Gué Pequeno bocciato (video) : come rivedere il concerto : Oltre 160mila persone hanno ballato a Melpignano al ritmo della pizzica per l'edizione de La Notte della Taranta 2019, in scena sabato 24 agosto. E per la prima volta anche il pubblico di Rai2 ha potuto assistere in diretta alla lunga maratona musicale celebrativa della musica popolare salentina, uno dai maggiori eventi musicali gratuiti d'Europa capace di attirare spettatori da tutta Italia e anche dall'estero. La messa in onda su Rai2 ha ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : doppio bronzo italiano nel compound per ElIsa Roner ed ElIsa Bazzichetto : Quinta giornata di gare finalmente a tinte azzurre a Madrid (Spagna) in occasione dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco. La selezione tricolore si è sbloccata nel medagliere della manifestazione raccogliendo due medaglie di bronzo proprio con le ultime due occasioni utili a disposizione, dato che domani non ci sarà nessuno dei nostri portacolori impegnato nelle finali dell’arco olimpico. Oggi sono andate in scena ...

Diretta de La Notte della Taranta 2019 su Rai2 e in streaming il 24 agosto - l’edizione più pop con ElIsa e Gue Pequeno : Sarà ricordata probabilmente come l'edizione più pop di sempre, quella de La Notte della Taranta 2019, trasmessa per la prima volta in Diretta da Rai2, sabato 24 agosto a partire dalle 22:40. L'evento musicale che più di tutti celebra le sonorità salentine, giunto alla sua ventiduesima edizione a Melpignano (LE), sarà condotto per quest'anno dal critico musicale Gino Castaldo con la partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. ...

Equitazione - Europei 2019 : Isabell Werth nella leggenda - tripletta tedesca nel dressage : Si chiude con l’ennesima medaglia d’oro continentale di Isabell Werth il Grand Prix freestyle di dressage, nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con la tedesca che a Rotterdam (Olanda) sfoggia una prestazione eccezionale, l’ennesima della sua sfavillante carriera, insieme al suo cavallo Bella Rose, totalizzando un punteggio pari a 90.875. La cavallerizza teutonica prosegue dunque la sua leggendaria striscia di ...

LIVE Equitazione - Europei salto 2019 in DIRETTA : Italia - ora serve il miracolo. Sbaglia anche PIsani - Francia lontanissima : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Il tedesco Christian Ahlmann, pezzo da novanta del panorama internazionale, realizza percorso netto, ed è attualmente quarto in classifica, mentre la Germania sale anche nella competizione a squadre. 16.39 Non ne approfitta la Francia, con Nicolas Delmotte che ripete quanto fatto ieri, con altre 4 penalità, trovandosi in quinta posizione della graduatoria individuale. 16.37 Per la ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : nel Grand Prix Special trionfo di Isabell Werth : Tutto secondo pronostico nel Grand Prix Special degli Europei di dressage: trionfo di Isabell Werth nel dominio tedesco. I migliori trenta del Grand Prix che ha determinato la graduatoria a squadre oggi si sono sfidati nella prima delle due finali individuali, che fa da preludio al Grand Prix Freestyle di sabato. Come da pronostico oro continentale a Isabell Werth su Bella Rose con 86.520, una percentuale altissima, ma che era necessaria per il ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : ElIsa Roner ed ElIsa Bazzichetto in finale per il bronzo nel compound : La terza giornata dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Madrid (Spagna) con lo svolgimento dei turni eliminatori individuali e a squadre. L’Italia può gioire per il bel percorso delle compoundiste Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto, qualificate per la finale per il bronzo rispettivamente nella categoria Junior e Allievi, mentre rimangono fuori dalla contesa per le medaglie tutti gli arcieri ...