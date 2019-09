Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma – Nel pomeriggio del 30 agosto la Squadra Mobile di Roma ha rintracciato ad Amelia, a Trento, il 32enne romano A.B., indagato per riduzione in schiavitu’ e gravi atti persecutori nei confronti della ex compagna, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma sezione del giudice per le indagini preliminari. Le indagini, coordinate dai magistrati del Gruppo antiviolenza della Procura di Roma e svolte dagli investigatori della IV sezione della Squadra Mobile, specializzata nel contrasto alla violenza di genere, hanno accertato, in tempi rapidi, la particolare gravita’ dei comportamenti denunciati dalla vittima. Dall’attivita’ investigativa e’ emersa la spiccata pericolosita’ dell’indagato, gia’ gravato da numerosi precedenti penali e con una personalita’ ...

romadailynews : Impediva all’ex di uscire di casa e poi la picchiava selvaggiamente: arrestato: Roma – Nel… - fatte_narisata : Stanotte ho sognato di fare tardi al mio primo giorno di uni e che ero con la mia migliore amica e che all'uscita c… -