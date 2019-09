Governo | Martelli | ‘vicepremier ruolo di equilibrio | spetta a Pd’ Adnkronos

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma, 2 set. () – Il vicepremier “ha sempre avuto ildi garantire l’complessivo della compagine di”, quindi nella situazione attuale “sembrerebbe naturale attribuirlo al Pd”, per questo “va apprezzata la rinuncia prota da Franceschini”. Lo dice all’Claudio, vicepresidente del Consiglio nel sesto e nel settimodi Giulio Andreotti. “Era una regola della Prima Repubblica -ricorda- quando la Dc esprimeva il presidente del Consiglio il Psi, il secondo partito della coalizione di, indicava il vicepremier: Nenni con Moro, De Michelis con De Mita, volendo fare qualche esempio. Viceversa, quando Craxi fu presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani fu vicepresidente. La presenza di questa figura assicurava una funzione di, aiutava a dipanare ...

