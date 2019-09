Fabio Gaudenzi | l’ex braccio destro di Massimo Carminati in video poco prima

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Noi non siamo mafiosi, siamo fascisti. La droga ci fa schifo”. A dirlo, in un, con passamontagna e pistola in mano, l’exdidi essere arrestato., oltre al nome di,ha elencato una serie di nomi di persone afferenti al gruppo ‘Fascisti di Roma Nord’. “Andrò incontro a un processo. Ma voglio essere condannato per banda armata, come è giusto che sia”. L'articolo, l’exdiindell’arresto: “Non siamo mafiosi, siamo fascisti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Fabio Gaudenzi, arrestato il braccio destro di Carminati. Il video shock: “Parlerò alla polizia del mandante dell’… - Cascavel47 : Fabio Gaudenzi, arrestato il braccio destro di Carminati. Il video shock: “Parlerò alla polizia del mandante dell’o… - AvvMennillo : Omicidio Diabolik: arrestato Fabio Gaudenzi, estremista di destra: «So chi è stato» -