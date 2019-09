Cena da incubo a Osimo | 38 intossicati al pellegrinaggio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Maria Girardi Gli operatori del 118 hanno dovuto fronteggiare una non semplice situazione. Fortunatamente tutti gli interessati sono stati dimessi Unadalle conseguenze nefaste. Non la dimenticheranno facilmente i partecipanti alla 13esima edizione del ciclo-Copertino 2019, in onore di San Giuseppe Desa, protettore degli studenti e degli aviatori, nonché patrono delle due città gemellate. Venerdì 30 agosto un gruppo di ciclisti salentini, giunti con mogli e figli nelle Marche per prendere parte alla prima tappa-Chieti del tour organizzato dall'associazione culturale Castello Tredici, si è ritrovato anella parrocchia della Misericordia di via Ungheria assieme ad altri amici marchigiani. Stando alle prime ricostruzioni, nel pomeriggio tutti insieme avevano raggiunto in bicicletta il santuario di San Giuseppe e qui avevano portato dell'olio ...

falcon82 : @Elijah_velour È evidentemente la cena che ha generato l'incubo da cui è tratto il libro! - manonfesso : RT @manonfesso: @Adri19510 @Mariastellalong cazzo no prima di cena no! già stamani mi ha svegliato un incubo - manonfesso : @Adri19510 @Mariastellalong cazzo no prima di cena no! già stamani mi ha svegliato un incubo -