Calciomercato 2 settembre | last day | Juve | mercato chiuso | Rugani resta PSG-Icardi | è

Calciomercato 2 settembre - last day : Juve - addio a De Sciglio? PSG-Icardi - si sblocca. Roma-Mkhitaryan - è fatta : Calciomercato 2 settembre- Ecco tutte le trattative di oggi 2 settembre, ultimo giorno di mercato. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “Alfredo Pedullà”, il PSG sarebbe piombato con forte decisione su De Sciglio. Idea di scambio con Meneuir, ma la sensazione è che il diretto interessato voglia restare in bianconero. Attese novità nel corso delle prossime […] L'articolo Calciomercato 2 settembre, last day: Juve, addio a ...

Calciomercato - la chiusura a settembre che non piace agli allenatori : tra possibili colpi last-minute e formazioni incomplete : Squadre completate, alcune che sono ancora dei cantieri aperti e altre che, invece, si ritrovano a dover smaltire gli esuberi. La chiusura del Calciomercato dopo la seconda giornata di campionato divide gli addetti ai lavori. Da una parte c’è la voglia dei tecnici di programmare bene l’inizio della stagione, svolgere una preparazione con la rosa al completo e presentarsi all’esordio con gli schemi tattici che iniziano ad ...

Calciomercato in Italia aperto fino al 2 settembre : le motivazioni sono difficili da capire : sono giorni caldi per il Calciomercato in Italia e in quasi tutta Europa, siamo a metà agosto e molte trattative stanno diventando veri e propri tormentoni estivi, pensiamo a Dzeko, Icardi, Dybala e molti altri. Il problema è che molti affari andranno in porto gli ultimi giorni o alcuni addirittura negli attimi finali, prima del gong del 2 settembre. C'è una riflessione che viene subito alla mente degli appassionati: dopo che nella passata ...