Arteteca | Monica e Enzo con la figlia Sara | risate e frecciatine

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 2 settembre 2019): lo show su Rai2 e le simpaticheper la piccolaGlisono indiscutibilmente tra i personaggi più amati di Made in sud. Dopo quasi vent’anni di carriera sui palchi teatrali e lo strepitoso successo nello show comico di Raidue,Luppariello eLima stanno per debuttare con … L'articolocon laproviene da Gossip e Tv.

InterNapoli : Made in… #Arteteca, sbarca in Rai il programma con Monica ed Enzo su - antogea : RT @ArtetecaOf: Non ti prometto il mare, non è nelle mie possibilità ma ti prometto di essere trattata come il più nascosto, prezioso e rar… - giuseppedisal20 : RT @tvblogit: Made in... Arteteca: su Rai2 Enzo e Monica protagonisti di uno show tutto da ridere -