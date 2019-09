Vanessa | la Greta ugandese

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Il messaggio diVash è stato ritwittato dall'attivista svedese.Thunberg continua a fare proseliti generando emuli in tutto il mondo.Thunberg, la giovanissima attivista svedese per il clima, continua a fare proseliti. La nuova emula della 16enne proviene dall'Uganda. Nello stato africano,Vash si presenta al pubblico come "la prima e sola scioperante per il clima dell'Uganda". In un tweet con la sua foto, riproposta in data 1 settembre 2019 dalla stessaThunberg sul proprio profilo social,dichiara di "essersi ispirata a Thunberg per dare il via agli scioperi climatici in Africa". L'adolescente si ripromette di riuscire a dare il suo contributo per il movimento ambientalista.