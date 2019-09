Valtteri Bottas F1 | GP Belgio 2019 | ” Le Ferrari erano più gestibili di ieri | ho

Valtteri Bottas - GP Belgio 2019 : “Il rinnovo chiude finalmente un capitolo - posso tornare al mio miglior livello” : Si torna finalmente in pista con il GP del Belgio 2019 che riapre la stagione di F1 dopo un mese di pausa estiva, e uno dei più attesi protagonisti per questo evento è certamente il finlandese Valtteri Bottas che potrebbe essere quello che ha maggiormente beneficiato del periodo lontano dalle corse. Il GP a Spa potrebbe rilanciare la stagione di Bottas e vederlo riuscire nel tornare a dare del filo da torcere al compagno Lewis Hamilton, anche ...

La Mercedes conferma Valtteri Bottas per il 2020 : Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha confermato di aver esercitato la sua opzione su Valtteri Bottas per la stagione 2020 di F1. Bottas è entrato in Mercedes-AMG Petronas Motorsport nel 2017 e ha giocato un ruolo chiave nella vittoria del Costruttori nelle ultime due stagioni. Il 30enne finlandese al momento è secondo in classifica, con 188 punti. […] L'articolo La Mercedes conferma Valtteri Bottas per il 2020 sembra essere il primo su ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - Wolff soddisfatti : “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza” : Wolff commenta il Rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il Rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, ...

F1 - Valtteri Bottas prova due vetture da rally : test con Toyota e Citroen del Mondiale. A breve il rinnovo con Mercedes : Valtteri Bottas sembra ormai certo del rinnovo del contratto con Mercedes e dovrebbe essere al volante della Freccia d’Argento anche per il 2020. Il finlandese, secondo nella classifica del Mondiale F1 alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, era stato messo in dubbio dal team principal Toto Wolff al termine del GP d’Ungheria che ha preceduto le vacanze estive, si parlava di una possibile sostituzione con Esteban Ocon ma ...

F1 - la Mercedes conferma Valtteri Bottas e punta su George Russell per il futuro : Ormai manca solo l’ufficialità: la Mercedes confermerà Valtteri Bottas per la prossima stagione di F1. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Toto Wolff ha sciolto le riserve sulla seconda guida delle Frecce d’Argento e anche nel 2020 il pilota finlandese, che ha conquistato due vittorie quest’anno, sarà al fianco di Lewis Hamilton. L’annuncio potrebbe già arrivare nel weekend di Spa. Bottas rinnoverà quindi per un anno, esercitando ...

F1 - Valtteri Bottas vicinissimo al rinnovo con Mercedes. Toto Wolff conferma la seconda guida? : Valtteri Bottas sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con la Mercedes. L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano finlandese Tunun Sanomat, solitamente sempre molto preciso e ben informato sulle vicende che riguardano il pilota nordico: ormai il prolungamento del rapporto con le Frecce d’Argento sembra essere scontato. Si tratta comunque di una notizia a sorpresa perché al termine del GP di Ungheria, subito prima della ...

F1 - Valtteri Bottas sul suo futuro in Mercedes : “Ocon al mio posto? Spero che la squadra mi comunichi qualcosa…” : Non è stato un GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1, da incorniciare per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes, ottavo e doppiato nella corsa magiara, è uscito con le ossa rotte dal confronto con il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, protagonista di una gara magnifica e nuovamente a segno in questa stagione, sempre più leader della classifica iridata. A scuotere poi l’animo del glaciale ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente clamoroso nel finale : sbatte contro il muro - addio rimonta su Hamilton. Incubo Mercedes : Il GP di Germania 2019 ha regalato un’infinità di colpi di scena dalla partenza fino all’arrivo, a sei giri dal termine Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro commettendo un errore gravissimo. Il finlandese si trovava al quarto posto ma era negli scarichi di Stroll e Kvyat, stava cercando il secondo posto per recuperare punti importanti su Lewis Hamilton in classifica generale visto che il britannico ha concluso fuori ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Sono un po’ deluso dalle mie qualifiche” : Terzo posto per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: “Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante domani, sono un po’ deluso dalle mie qualifiche perché non sono riuscito a trovare la stessa fiducia delle altre volte“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Le novità hanno funzionato - da domani le temperature ci daranno una mano” : Non il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che Valtteri Bottas sperava. Il portacolori della Mercedes confidava di mettere in pista la W10 e dominare la scena sfruttando un layout particolarmente indicato. Le alte temperature di oggi a Hockenheim, invece, hanno messo in difficoltà le Frecce d’argento, costringendo il finlandese a chiudere la giornata ad oltre sei decimi dal tempo di Charles Leclerc. Sull’altro ...

Formula 1 – Uno psicologo per Bottas come Rosberg nel 2016? Valtteri ammette : “io non sono Nico” : Bottas sicuro di sè: il finlandese della Mercedes ha le idee chiarissime, il pilota Mercedes dice no allo psicologo La Formula 1 tornerà protagonista nella nuova settimana, col Gp di Germania: i piloti racconteranno alla stampa, giovedì, come hanno trascorso la loro settimana di pausa dopo il Gp di Silverstone, per poi salire a bordo delle loro monoposto venerdì per le prime libere. Dopo la splendida pole conquistata davanti al pubblico ...

F1 - Valtteri Bottas : “Se dovessi lasciare la Mercedes mi piacerebbe andare in Ferrari” : Forte di un secondo posto abbastanza tranquillo nella classifica mondiale dei piloti in F1, il finlandese Valtteri Bottas non è ancora certo di aver ottenuto la riconferma in Mercedes. Il finnico che quest’anno ha conquistato due vittorie, nove podi e 4 pole, ha dalla sua i risultati e se Lewis Hamilton sta esprimendo il suo 100% prima del solito questo lo si deve anche alla buona velocità espressa da Valtteri. Ora la palla passa ai ...

Valtteri Bottas F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Stavo vincendo la gara prima della safety car - non è stata la mia giornata” : Si è chiuso con un deludente secondo posto il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per Valtteri Bottas, autore della pole position in qualifica ma sconfitto quest’oggi anche con un po’ di sfortuna dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Il portacolori della Mercedes, secondo in classifica generale a -39 da Hamilton dopo questa gara, ha lottato strenuamente nel primo stint per resistere alla costante pressione dell’altra Freccia ...

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Silverstone di Formula 1, che si correrà domenica nel Regno Unito. Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, e compagno di squadra di Bottas, partirà