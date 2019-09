Un nuovo Nintendo Direct in arrivo la prossima settimana?

Passare al nuovo modello di Switch gratis? Nintendo fa un passo indietro : Come avrete avuto modo di vedere, negli scorsi giorni aveva fatto il giro del mondo la notizia secondo la quale negli USA Nintendo permettesse, grazie ad un'interessante promozione, Passare al nuovo modello di Switch gratuitamente, quello con batteria maggiorata, se si avesse acquistato il modello vecchio entro una certa data.Ebbene, sembrerebbe proprio che la grande N abbia cambiato idea, annunciando in un breve comunicato il passo indietro ...

Passare gratuitamente al nuovo modello di Nintendo Switch? E' possibile - ma per il momento solo in America : Nintendo Switch, come molto probabilmente ormai saprete, si è aggiornata con un nuovo modello dalla batteria maggiorata. In sostanza, il nuovo modello lanciato dalla grande N promette un aumento dell'autonomia di circa due ore, anche se il tutto dipende naturalmente dalle risorse richieste dal videogioco in questione.Ebbene, se stavate pensando di Passare al nuovo modello con più batteria, dovete sapere che c'è una promozione interessante, per ...

Arriva un nuovo modello di Nintendo Switch con una migliore durata della batteria : I giocatori possono ora acquistare il nuovo modello di Nintendo Switch con una maggiore durata della batteria in alcuni negozi. GameStop offrirebbe una speciale opzione di permuta per ottenere il nuovo modello Switch con uno sconto.Nintendo Switch è stato un enorme successo per Nintendo, con tantissimi giocatori in tutto il mondo che hanno elogiato il modo in cui il sistema consente di portare la console da casa in movimento. Tuttavia, una cosa ...

Nintendo Switch : il nuovo modello riesce a far girare Breath of the Wild in versione portatile per cinque ore e mezza : Il nuovo modello di Nintendo Switch è disponibile per l'acquisto già in alcuni paesi come Hong Kong e in Australia ed alcuni hanno già potuto testare la durata della batteria.Uno YouTuber ha pubblicato un video che mostra la durata della batteria della nuova versione durante una sessione di gioco con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Nel video, vediamo che Zelda può essere riprodotto in modalità portatile per cinque ore e 36 minuti, ben ...

Ubisoft annuncia un nuovo gioco dedicato ai Rabbids per Nintendo Switch : Sembra che un nuovo titolo a tema Rabbids sarà il protagonista del ChinaJoy questo fine settimana, il gioco pare sia ispirato da Journey to the West, un classico della letteratura cinese.In effetti Mario e compagni non sembrano comparire nel gioco, che tornerà alle origini e comprenderà solo i folli Rabbids. Il misterioso gioco sarà un party game con supporto fino a quattro giocatori. Se siete curiosi vi informiamo che è già disponibile un primo ...

nuovo volantino Euronics al 50% dal 20 luglio : sconti su PS4 - Nintendo Switch e tanti giochi : Un Nuovo volantino Euronics è appena sbarcato in città, e porta doni golosi anche per tutti gli appassionati di videogiochi. La celebre catena di elettronica di consumo ha infatti dato il via ad una promozione inedita sui suoi listini, denominata 50 prodotti al 50% e valida tanto per gli acquisti online quanto per quelli effettuati nei diversi punti vendita disseminati sullo Stivale. Le offerte di Euronics sono attive da oggi, 20 luglio, e ...

Nintendo Switch Do è un nuovo marchio depositato da Nintendo : Secondo un documento ufficiale trapelato in rete, pare che Nintendo abbia da poco registrato il marchio Nintendo Switch Do, al momento non è però chiaro a cosa è legato.Il marchio (catalogato come 318447) è stato presentato l'8 luglio ma è stato approvato in via definita solo ieri 16 luglio, il problema è che i beni a cui si fa riferimento nel documento sono molto generici come giocattoli, display a cristalli liquidi, videogame portatili, ...