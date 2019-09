Questo è Sony Xperia 2 | con il suo design a telecomando | ecco le immagini

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 1 settembre 2019)ha in progetto la presentazione in occasione dell'IFA 2019 di un nuovo smartphone di punta, probabilmente con nome2.tanteL'articolo2, con il suoleproviene da TuttoAndroid.

PancakeMikus : RT @cucinottamarghe: ??Dopo quel che è accaduto tra #Sony, #spiderman e #Disney, non credo sia stato un segno del destino il mio 'incontro'… - cucinottamarghe : ??Dopo quel che è accaduto tra #Sony, #spiderman e #Disney, non credo sia stato un segno del destino il mio 'incontr… - starnico_ : C’è questo rumor che i film di spider man siano un sogno mentre Peter era in coma LMAO guardate cosa ho scritto nel… -