Napoli - riparti dal secondo tempo! Più forti dopo il cambio di modulo : Alla seconda giornata di campionato non si assegna lo scudetto ma si possono ricevere indicazioni sullo stato di salute di una squadra e sulle sue prospettive, come aveva detto Ancelotti alla...

La Serie A è pronta a ripartire : Roma-Lazio e Juve-Napoli già al secondo turno : Manca ormai meno di un mese al calcio d'inizio della stagione del grande calcio della Serie A Tim. Nel tardo pomeriggio di questo 29 luglio in diretta Sky c'è stato il sorteggio per la stesura del calendario. La prima giornata è fissata tra meno di un mese, il 25 agosto, mentre l'ultima sarà il 24 maggio 2020. Sono previste quattro soste per la nazionale: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo, e tre turni infrasettimanali il ...