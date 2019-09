Morto Alec Holowka | co-autore di Nights in the Woods

Fonte : eurogamer

(Di domenica 1 settembre 2019), uno dei tre autori diin the Wood, ènella giornata di ieri, sabato 31 agosto. A dare la triste notizia è stata sua sorella, Eileen Mary, su Twitter.Pochi giorni faera stato accusato di molestie sessuali e violenza sessuale dalla sviluppatrice Zoe Quinn. A seguito delle accuse il progetto a cui stava lavorandoè stato cancellato e lo sviluppatore è stato allontanato dagli altri autori diin the.In una serie di post, Eileen Mary ha spiegato che il fratello per anni ha combattuto contro dei disturbi dell'umore e della personalità.Leggi altro...

