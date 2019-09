Marina di Ragusa | nuova sede per il presidio di soccorso in mare

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 1 settembre 2019)per ilcomunale di vigilanza eined unamoto d'acqua per soccorritori adi

TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: Nuova sede e moto d'acqua per il soccorso in mare a Marina - Ragusa - Corriere di Ragusa - Cefalunews : DIRETTA STREAMING - Marina di Ragusa - SS Nola 1925 - LIVE - #calcionewsweb - CorriereRagusa : Nuova sede e moto d'acqua per il soccorso in mare a Marina - Ragusa - Corriere di Ragusa -