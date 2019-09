La moglie partorisce | lui le punta un coltello alla gola in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Emanuela Carucci Un uomo di origini marocchine è stato arrestato in flagranza di reato. Deve rispondere di sequestro di persona aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale Un raptus di follia durante l'ennesima lite tra i due. Un uomo di 36 anni di origine marocchina ha prima minacciato la compagnandole una lama da 15 centimetripoi l'ha trascinata sul balcone dell'"Cardinale G. Panico" tentando di buttarla giù. Il fatto è accaduto a Tricase, un Comune in privincia di Lecce, nel reparto di ostetricia e ginecologia, al quinto piano del nosocomio dove la vittima ha partorito due giorni fa. L'uomo è stato arrestato in flagranza, deve rispondere di sequestro di persona aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. fotonocrop 1746433 A scongiurare il peggio l'intervento dei carabinieri che hanno convinto l'uomo, ...

