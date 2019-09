Identificato autore strage Texas

L'della sparatoria in, che ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre 22, tra le quali una bimba di 17 mesi colpita al volto, è stato, si chiamerebbe Seth Aaron Ator, avrebbe 36 anni. Lo riferiscono media Usa. Il capo della polizia di Odessa, in conferenza stampa non aveva rivelato l'identità del sospetto "per non dargli notorietà". La polizia ha detto che Ator, ucciso dagli agenti durante l'inseguimento, aveva precedenti penali.(Di domenica 1 settembre 2019)