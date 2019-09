I nomi sempre più strani dei corsi in palestra

Bundesliga - il Paderborn critica le differenze economiche tra i club : “Il denaro sarà sempre più importante” : Il direttore generale sportivo del Paderborn, Martin Przondziono, ha espresso le sue critiche riguardo alle differenze economiche tra le diverse squadre della Bundesliga, al portale t-online-de. “Il divario si sta allargando. Non è colpa dei nuovi arrivati, è relativamente costante. Ma i club di vertice stanno diventando sempre più forti economicamente. La Bundesliga è ora divisa in tre”, ha detto Przondziono. “Sopra a ...

Samsung utilizzerà sempre più ODM per risparmiare - e intanto spuntano i nomi per la futura gamma dei Galaxy A : Nel futuro di Samsung ci saranno sempre più ODM su cui poter fare affidamento per abbassare i costi di produzione e una serie dei Galaxy A coerente con quella attuale, perlomeno in quanto a denominazioni. L'articolo Samsung utilizzerà sempre più ODM per risparmiare, e intanto spuntano i nomi per la futura gamma dei Galaxy A proviene da TuttoAndroid.

"Non ci si può sempre nascondere dietro al Sud". Intervista all'economista Nicola Rossi : “Qui non si tratta della secessione dei ricchi. Semmai sarebbe la secessione degli efficienti a fronte di un sistema bloccato da troppo tempo”. Nicola Rossi, economista esperto di Mezzogiorno, nonché per diversi anni parlamentare dell’Ulivo, non fa sconti al “suo” Sud neanche nella partita delle autonomie giocata dalle Regioni più ricche del Paese.“Non basta dire no all’autonomia sostenendo ...

E sempre alta tensione tra Salvini e Di Maio. E Conte a lavoro su Autonomia : La visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella viene interpretato - sia nella Lega che nel Movimento 5 stelle - come un passaggio significativo non solo per quanto riguarda il ruolo del commissario Ue. Se ci sara' la crisi la parola passera' al Capo dello Stato, sara' lui il garante, ha sottolineato lo stesso Salvini. Al momento il Quirinale non avrebbe ...