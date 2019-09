Giuseppe Conte alla Festa del Fatto | Inappropriato definirmi premier M5S Tra Pd e

Versiliana 2019 - l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa del Fatto : Il premier incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, annunciando che ha intenzione di presentare programma e squadra “all’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente”, ha detto Conte, aggiungendo che il programma cui sta lavorando non sarà Fatto di ...

Giuseppe Conte alla festa del Fatto da Travaglio : "Cosa significa discontinuità". Ufficiale : ci prende in giro : alla festa del Fatto quotidiano in Versilia 20 minuti di "auto-spot" di Giuseppe Conte. Il premier incaricato tesse le lodi del nascente governo Pd-M5s, sotto lo sguardo estasiato del direttore Marco Travaglio. Ma non mancano momenti di profondo imbarazzo. Primo tra tutti, la risposta di Conte alla

"Non sono un premier per tutte le stagioni". Parola di Giuseppe Conte : "Non sono un premier per tutte le stagioni. E l'ho dimostrato". Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo in video alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano. L'appello lanciato ieri da Beppe Grillo sul suo blog "è condivisibile" ha aggiunto Conte, "In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e ci invita a guardare in avanti. E' una impostazione molto bella" Per Conte, la ...

Governo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano. Segui la diretta : Nelle mezzo delle trattative per la formazione del nuovo Governo con Pd e M5s, Giuseppe Conte interviene alla Festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta. alla vigilia della stretta finale per l’accordo e all’indomani dell’intervento di Beppe Grillo, che sabato sera ha spinto il Movimento e i dem a parlarsi con “euforia” ricevendo una risposta positiva da Nicola Zingaretti, il premier incaricato ...

Giuseppe Conte - il ricatto a Di Maio e lo schema 2+2 : "Vuoi fare il vice? Allora..." - grillino nel sacco : Tra Nazareno e Quirinale definiscono l'atteggiamento di Luigi Di Maio uno "spericolato psicodramma", e lo stesso clima si respira a Palazzo Chigi. Il premier incaricato Giuseppe Conte si è rivolto direttamente a Sergio Mattarella per chiedere più tempo per la mediazione tra Pd e M5s, il presidente d

Governo - Giuseppe Conte chiede aiuto a Mattarella. L'assist di Beppe Grillo : «Basta liti» : Prima il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi il vertice di tre ore con le delegazioni M5S e Pd: con due mosse il premier incaricato Giuseppe Conte comincia a...

Giuseppe Conte - la "disarmante uscita" : "Ho avuto un'idea" - si gioca pure la carta di Berlusconi : "Ho avuto un'idea". Repubblica definisce come "disarmante" l'uscita di Giuseppe Conte, premier incaricato, al tavolo del programma con Pd e M5s. Il presidente del Consiglio in pectore avrebbe esclamato "tutto Contento": "Dobbiamo creare il Ministero per l'Innovazione". Una frase caduta nel vuoto, ne

Giuseppe Conte e Lucia Borgonzoni - il retroscena : "Cosa le ha detto sui migranti". Ora è tutto più chiaro : La deputata della Lega Lucia Borgonzoni, uscendo dalle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte, venerdì lo aveva subito messo in chiaro: "Un incontro più basato sul passato che sul futuro". Non c'era Matteo Salvini, ma il messaggio recapitato da Conte agli ex alleati è stato chiaro: u

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo rabbioso contro Di Maio : "Grave scorrettezza". lo sconcerto di Mattarella : Il presidente Sergio Mattarella assiste (allibito) al duello rusticano tra Giuseppe Di Maio, premier incaricato, e Luigi Di Maio, il suo vice che vorrebbe continuare a esserlo. Una situazione imbarazzante perché è stato Di Maio a imporre un Conte-bis al Pd come condizione per iniziare la trattativa,

Vittorio Feltri : "Giuseppe Conte e la banda del buco pronti a rovinarci. Il prezzo che dovremo pagare" : Giuseppe Conte è l'uomo del giorno che non avremmo mai voluto vivere. Il giorno della vendetta contro Salvini colpevole di aver rubato la scena a tutti i partiti in veste di ministro dell'Interno, riuscendo, primo della storia patria, a governare l'immigrazione più scellerata del mondo e a programma

Giuseppe Conte chiama Sergio Mattarella per chiedergli altro tempo. Il presidente lo gela : La pazienza di Sergio Mattarella si è quasi esaurita. Giuseppe Conte, dopo la trattativa schizofrenica tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ha chiamato il presidente della Repubblica chiedendogli altro tempo. Una settimana, un'altra, per riuscire a completare la sua mediazione e proporgli qu

Governo - il Pd dopo l'incontro con Giuseppe Conte e M5s : "Fatti passi avanti ma servono chiarimenti" : "Fatti passi avanti, ma sul piano politico servono chiarimenti", dicono i piddini. dopo l'incontro a Palazzo Chigi fra il premier incaricato Giuseppe Conte, la delegazione del Movimento 5 stelle formata dai capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e quella del Partito democratico con i capig

M5S-PD - l'incontro sul programma slitta alle 12<br>Giuseppe Conte al Quirinale : Se il buongiorno si vede dal mattino, l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la costituzione di un nuovo esecutivo non sembra più così vicino. Il nuovo vertice tra le delegazioni PD e M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte, in precedenza fissato per le 9.30 di oggi, è stato fatto slittare alle 12.Le motivazioni non sono state rese note, ma appare evidente che le tensioni salite ieri sera, quando Luigi Di Maio ha ...