F 1 | GP del Belgio - Leclerc vince a Spa | davanti alle Mercedes

Classifica F1 - Mondiale piloti 2019 dopo il GP del Belgio : Lewis Hamilton allunga - +65 su Bottas. Vettel quarto a -99 : Lewis Hamilton allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 dopo il GP del Belgio, il britannico vanta infatti 65 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ed è sempre più vicino alla conquista del sesto titolo iridato. Sebastian Vettel è il miglior ferrarista a 99 punti di distacco ma è quarto dietro anche a Max Verstappen mentre Charles Leclerc è quinto dopo la bella vittoria a Spa. Di seguito la Classifica del ...

Formula 1 - il Gran Premio del Belgio in differita : Il primo Gran Premio dopo la pausa estiva si è corso oggi a Spa: le informazioni e i link per vederlo in differita questa sera

Ordine d’arrivo F1 - GP Belgio 2019 : risultato e classifica della gara. Charles Leclerc vince - Ferrari in trionfo! Hamilton 2° - Vettel 4° : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena a Spa. Il pilota della Ferrari ha conquistato il primo successo in carriera grazie a una prestazione fantastica, è partito dalla pole-position e non è praticamente mai andato in difficoltà durante la gara riuscendo così a imporsi dopo alcune sfortune maturate nei mesi passati. Arriva anche la prima vittoria dell’anno per il Cavallino Rampante che ...

VIDEO Morte Anthoine Hubert - la dinamica dell’incidente nel GP del Belgio F2 : Ieri è morto Anthoine Hubert durante la gara-1 del GP di Belgio, prova valida per il Mondiale di Formula 2. Un drammatico episodio che ha sconvolto tutto il Circus e che ha gettato nello sconforto tutti i piloti. Rivediamo la dinamica del drammatico incidente. Alesi perde la vettura in salita dal Radillon a causa di una foratura. Hubert supera Alesi andando nella via di fuga, poi è andato a impattere nelle barriera, la sua vettura è tornata in ...

