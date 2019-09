Beppe Grillo | la rabbia contro Luigi Di Maio | Basta parlare di poltrone | il

Governo - torna in campo Beppe Grillo e ne ha per tutti. PD e 5 Stelle - non risparmia nessuno : È un fiume in piena Beppe Grillo quando parla del possibile, anzi, del sempre più probabile accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per il Governo Conte Bis. Ieri è infatti andato in scena un lungo vertice grillini, democratici e premier incaricato, una riunione di due ore che poi è proseguita, per Luigi Di Maio, con lo stato maggiore del suo movimento. È una forte accelerata, dicono, verso la formazione del Governo. In tarda ...

"Caro Beppe - cambiamo tutto" : Zingaretti apre a Grillo per il "matrimonio" di governo M5s-Pd : Gli ammiccamenti tra i due big fanno intendere che l'accordo è ormai a un passo. Molti sui social bocciano la linea di...

Beppe Grillo : "Occasione unica. Basta pensare a scalette e posti - pensiamo al futuro" : Beppe Grillo, interpretando forse il pensiero di molti italiani, questa sera ha sbottato e in un video pubblicato sul suo canale YouTube (che potete vedere qui in alto), sul suo sito e sugli altri social, ha detto di essere esausto e ha fatto un appello rivolto alle forze politiche attualmente alla ricerca di un'intesa per la formazione di un nuovo governo. Il fondatore del MoVimento 5 Stelle a un certo punto si è rivolto anche direttamente al ...

Paolo Becchi : "Beppe Grillo ha un programma simile a quello della loggia massonica P2 di Licio Gelli" : "Beppe Grillo di fatto ormai ha esautorato il capo politico del Movimento delineando un programma non molto diverso da quello della loggia massonica P2 di Licio Gelli: dimezzamento dei parlamentari e governo di tecnici. Non è solo la fine del Movimento ma un attentato alla democrazia", scrive Paolo

Governo - Beppe Grillo : «C'è poltronofilia. Ministri competenti fuori dalla politica». E telefona a Di Maio : Governo, nel nuovo che sarà targato M5S-Pd serviranno Ministri al di fuori della politica e sottosegretari con ruolo politico. Lo chiede Beppe Grillo con un nuovo post sul sul blog dopo la...

Luigi Di Maio - telefonata con Beppe Grillo : "Vi sfido" - la nuova farsa grillina : telefonata tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio, pochi minuti dopo il post (dinamitardo) con cui il fondatore del Movimento 5 Stelle di fatto punta a delineare i confini del prossimo governo Pd-M5s, indicando la necessità di trovare "ministri tenici" e "sottosegretari politici". Leggi anche: "La rete de

Beppe Grillo - granata sul governo di Pd e M5s : "Ministri tecnici e sottosegretari politici" - Conte nel sacco : La granata di Beppe Grillo sull'accordo appena trovato tra Pd e M5s. A pochi minuti dalla convocazione ufficiale del Quirinale di Giuseppe Conte come premier incaricato, "l'elevato" guru fondatore del Movimento interviene cambiando le carte in tavola del futuro governo: "grandi personalità e tecnici

TULLIO SOLENGHI/ "Beppe Grillo? Non amo i cambi di casacca e lavoro ma..." - Io e te - : TULLIO SOLENGHI a Io e te su Beppe Grillo: "Non amo i cambi di casacca e lavoro ma...". L'attore parla anche della famiglia, del Trio e del suo successo...

«Scampia terra di ladri» - e il presidente della Municipalità querela Beppe Grillo : Il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), Apostolos Paipais, querelerà Beppe Grillo per la frase «un parlamento con...

Paolo Becchi : "Beppe Grillo vuole Romano Prodi al Quirinale" : Il vero obiettivo è "far fuori il Capitano che a Grillo è sempre stato sul c***o e portare al Quirinale il suo compagno di merende: Romano Prodi". Paolo Becchi, in una lettera a Dagospia, spiega che "tutto sta andando nel verso giusto quando Giggino si rende conto di rimanere mezzo incu***o anche lu

Governo - Beppe Grillo : «Dio mi ha detto - lasciali alla loro Babele» : Beppe Grillo in un posto su Facebook racconta di un fantasioso incontro con Dio riportando suo messaggio tornando a esprimere la sua posizione sulla trattativa di Governo M5S-Pd e sulla...

Beppe Grillo si presenta come Mosè che apre le acque : “Ho incontrato Dio. Mi ha detto di lasciare che la Babele si scateni” : L’immagine di Beppe Grillo che divide le acque come se fosse Mosè e un post pubblicato sul blog in cui immagina di dialogare con Dio. Nelle ore più delicate della trattativa per formare il governo giallorosso, il fondatore del Movimento è intervenuto con un messaggio pieno di metafore e allusioni sul suo ruolo. “Sbaglio oppure una delle paure più diffuse oggi in Italia è che lei torni in campo, signor Giuseppe?”, è la domanda ...

Conte bis - Beppe Grillo torna in panchina : “Servivano i miei vaffa…” : Il comico genovese pubblica un post sul suo blog per far sapere di voler "ritornare in panchina" e per rivendicare il merito di aver contribuito a sbloccare le trattative post crisi di governo. E ricorda come uno dei timori maggiori dei politici italiani sia il suo ritorno in campo in prima persona...Continua a leggere