Lozano segna all’esordio col Napoli e conferma il suo record

Retroscena Lozano – Monfrecola : “Lo segnalai al Napoli due anni fa” : Il procuratore ed esperto di calcio messicano Francesco Monfrecola è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: svelato un Retroscena su Lozano Francesco Monfrecola nutre dei dubbi sulla posizione in campo di Lozano e svela un Retroscena . 4-4-2? “ Lozano ha sempre giocato sulle fasce finora, a destra ma anche a sinistra. Non lo vedo come punta e neanche come trequartista. Sono perplesso sulla sua collocazione, se Ancelotti farà il ...

CorSport : Lozano l’acquisto più costoso del Napoli. Questa estate segna uno spartiacque : I 42 milioni che il Napoli spenderà per Lozano , scrive il Corriere dello Sport, anche se in quattro rate e tre anni, fanno del messicano l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Rappresentano la storia “d’una società che ha saputo vivere ragionevolmente nel lusso, senza negarsi niente, senza però esagerare mettendo a rischio se stessa, i suoi bilanci, la propria esistenza”. Un’evoluzione che è partita da lontano. ...

Rassegna stampa di martedì 13 agosto - in primo piano il mercato : Donnarumma - Chiesa - Lozano e non solo… [FOTO] : Rassegna stampa di martedì 13 agosto – In primo piano per quanto riguarda i quotidiani sportivi c’è il calciomercato, con alcune squadre e alcuni calciatori al centro della contesa. La Gazzetta dello Sport si concentra su Donnarumma e Chiesa: “Donnarumba Milan, Isco o James” si legge nel riquadro in alto. Poi in basso: “Battaglia in… Chiesa“. Il Corriere dello Sport dedica invece lo spazio grande ...