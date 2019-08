Lo sciopero dei dipendenti Ryanair | dal 2 al 4 settembre

Reddito - stop allo sciopero della fame dei quattro navigator campani : “Siamo in grave stato di salute. Ma non ci hanno ascoltato” : “Rilevato il grave stato di salute degli scioperanti e sollecitati dalle preoccupazioni delle famiglie, nonché sotto imposizione del personale medico abbiamo deciso di porre fine allo sciopero della fame”. Così i quattro navigator campani che da lunedì 26 agosto manifestano contro il governatore Vincenzo De Luca, reo di “non firmare la convenzione” che permetterebbe l’assunzione del personale negli uffici per ...

Campania - continua sciopero della fame dei navigator "fantasma" : Campania, continua sciopero della fame dei navigator "fantasma" Eclatante protesta dei 471 navigator della Campania, che ha visto più richieste per il reddito di cittadinanza, dove la fase due della misura rischia di non partire perché la Regione non firma la convenzione necessaria per le ...

Fine delle vacanze - controesodo da bollino rosso tra maltempo e sciopero dei casellanti : Si concludono le vacanze estive per sette italiani su dieci. In vigore anche il divieto di transito per i mezzi pesanti fino alle 22:00

Controesodo - rischio code sulle autostrade per lo sciopero dei casellanti : La protesta dei dipendenti dei caselli è iniziata questa mattina e proseguirà fino alle 14, per poi riprendere dalle 18 fino alle 22. Il motivo è la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale.

Napoli - la protesta dei navigator : da lunedì sciopero della fame : I navigator campani annunciano l'inizio dello sciopero della fame e chiedono l'intervento del Capo dello Stato. La nuova forma di protesta prenderà il via lunedì quando, davanti...

Autostrade - confermato lo sciopero dei casellanti : "Rischio code estenuanti" : Nuova protesta dei casellanti delle Autostrade domenica 25 e lunedì 26 agosto, proprio durante giorni di controesodo e...

Sardegna - sciopero dei benzinai prima del controesodo : “Prendiamo 25 euro al giorno - siamo schiavi del caporalato petrolifero” : I turisti ancora in Sardegna rischiano di trovare più di un distributore di benzina chiuso per sciopero. La protesta è partita mercoledì da Cagliari con la marcia di un centinaio di gestori verso il Consiglio regionale per contestare i ristretti margini di guadagno delle loro attività dopo le ultime ondate di tagli. “Un litro di benzina, alla pompa 1,76 euro: Stato 1,06, petrolieri 0,69. E gestori 0,2″, si legge su un cartello che ...

Stop voli Ryanair : sciopero dei piloti il 22 e il 23 agosto [DETTAGLI] : Sono alle porte le prime due giornate di sciopero annunciate dai piloti Ryanair. Lo Stop del 22 e 23 agosto riguarda il Regno Unito e vedrà interessati tutti i voli da e per la Gran Bretagna, ma è quasi certo il pericolo di cancellazioni e forti ritardi anche per gli scali italiani. Al momento non è chiaro se lo sciopero rischia di estendersi anche alla Spagna e al Portogallo, ma sicuramente l’agitazione rischia di creare disagi in gran ...

Ryanair - sciopero il 22 e 23 agosto : rischi - disagi ed elenco dei voli cancellati : Il 22 e 23 agosto 2019 è in programma uno sciopero di 48 ore dei piloti e primi ufficiali di Ryanair, che potrebbe creare numerosi disagi ai passeggeri di rientro dalle vacanze estive con voli cancellati in tutta Europa, Italia inclusa. "Consigliamo ai viaggiatori di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti lo stato del volo per restare indenni".Continua a leggere

Trasporti - c'è già un primo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per settembre : sciopero Atm a Milano venerdì 6 settembre: metro, bus e tram a rischio al ritorno dalle ferie: le ragioni della...

Basket - Mondiali 2019 : clamoroso sciopero dei giocatori della Costa d’Avorio : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in Costa d’Avorio alla vigilia del Mondiale in Cina, l’appuntamento più importante dell’anno per il Basket al maschile. Gli africani, inseriti nel girone A della manifestazione iridata con Polonia, Venezuela e Cina, come riportato da Basketinside, hanno deciso di proclamare uno sciopero a causa dei mancati bonus ricevuti e promessi dalla Federazione. Queste le parole del capitano ...

Niente auto - né spesa né tv : sciopero dei consumatori contro l'aumento Iva : "Aumentare l'Iva significa aumentare le tasse". Il monito arriva da Confcommercio e trova una spalla dall'associazione dei...

Traffico e sciopero dei casellanti : la situazione sulle autostrade : Giornata di fuoco sulla rete autostradale per il weekend di esodo, a cui si aggiunge la protesta dei casellanti: tutte le...

Autostrade - casellanti in sciopero il 4 e il 5 agosto. Così la riduzione dei profitti ricade sui lavoratori : Mentre i concessionari autostradali sono impegnati per il rinnovo dei loro contratti (le concessioni), Gavio lo è particolarmente in questa fase, essendo già scadute due sue concessioni (l’A21 Torino-Piacenza e il raccordo autostradale della Valle d’Aosta). Anche i sindacati sono in agitazione per il rinnovo del loro contratto scaduto da sei mesi. Lo sciopero del 4-5 agosto degli autostradali per il rinnovo del contratto assume invece un ...