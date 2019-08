Incontro Conte-Zingaretti-Di Maio per sì o no definitivo a Governo Premier incaricato da

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 31 agosto 2019) E' stato concordato unentro domani sera fra il presidente del ConsiglioGiuseppe, il capo politico M5s Luigi Die il segretario del Pd Nicolaper dire la parola definitiva delle due forze politiche sulla nascita delbis. Il, dopo l'con le delegazioni M5s e Pd, ha lasciato palazzo Chigi e dedicherà le prossime ore a chiudere sul programma del suo nuovo. Diattendono la sua convocazione. Il segretario dem, in particolare, si è preso un sabato di vacanza in spiaggia al mare con moglie e figli allo stabilimento Parasol di Torba, sul litorale di Capalbio-Ansedonia., è stato spiegato ad Askanews da fonti autorevoli della possibile nuova maggioranza, nell'con Dipresenterà ai due leader di M5s e Pd la propria sintesi rispetto al programma del ...

pinapic : 'I presidenti di commissione non si dimetteranno. Assolutamente no'. Durigon (Lega) al termine dell'incontro con Co… - MatteoRichetti : Ma come si fa? Mi chiedo, come si fa? Dice che è di centrosinistra. Per fortuna, altrimenti i porti invece che chiu… - HuffPostItalia : 'Ma chi è, Napoleone?'. La frase del Pd, esterrefatto dopo l'incontro con Conte -