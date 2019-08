Formula 2, incidente mortale a Spa

Paurosocon esitodurante la gara1 del Gp di2 sul circuito belga di Spa. Il pilota francese Anthoine Hubert è morto dopo una collisione tra tre vetture all'inizio del secondo giro. Ricoverato in ospedale l'americano Juan Manuel Correa per la frattura delle gambe. Dall'è uscito indenne il giapponese Marino Sato. Hubert, 22 anni, ha evitato la vettura di Giuliano Alesi, in testa-coda. Rimbalzato contro un muro di pneumatici, è stato centrato in pieno da Correa.(Di sabato 31 agosto 2019)

