30 anni senza Gaetano Scirea | il pane in tavola | l’Angelo Calciatore

Pensioni anticipate : senza quota 100 e Q41 dal 2022 si dovrà attendere uscita a 67 anni : Eliminare la pensione anticipata a quota 100, o rimodularla dandone validità fino a tutto il 2020, comporterebbe l'allontanamento dall'uscita da lavoro di molti contribuenti, costretti ad attendere la pensione di vecchiaia. Ma lo stesso scenario si presenterebbe anche se non venisse superata la riforma delle Pensioni di Elsa Fornero dal momento che la quota 100, come misura sperimentale, ha una durata limitata al 2021: un lavoratore di 62 anni, ...

Roma - 41enne trovato senza vita tra i rifiuti a Ponte Mammolo : fermato un uomo di 66 anni : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina intorno alle ore 7:00 in zona Ponte Mammolo a Roma, alla periferia nord della Capitale, non lontano dalla stazione della metropolitana di Rebibbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la vittima è un uomo di 41 anni, Valerio Tomassini, molto conosciuto in zona. A ritrovare il corpo esanime dell'uomo sarebbe stato un passante, che ha visto due gambe spuntare dai ...

“Senza fiato”. Il lato b di Silvia Toffanin è un’opera d’arte : così a 39 anni (e 2 gravidanze) : Tempo di vacanze per Silvia Toffanin. La conduttrice di ‘Verissimo’, con il marito Piersilvio Berlusconi e i due figli, si trova al mare, dove si gode un po’ di relax prima di tornare al lavoro in vista della nuova stagione del programma del sabato pomeriggio. Nonostante i molti rumor su una possibile crisi di coppia che circolano a più riprese, la loro relazione procede a gonfie vele e in una recente intervista è stata proprio la Toffanin, di ...

Taranto : ragazzo di 17 anni viene salvato da aneurisma senza intervento neurochirurgico : Un ragazzo di diciassette anni, a Taranto, è stato salvato da un aneurisma cerebrale senza effettuare l'intervento neurochirurgico. È accaduto all'Ospedale Ss.Annunziata il giorno di Ferragosto. Il malore nella notte, la paura e la corsa in ospedale La notte del 14 agosto, Francesco stava trascorrendo la vigilia in spiaggia con degli amici: avrebbero aspettato l'alba tutti insieme. Improvvisamente, il ragazzo è stato colto da un dolore ...

Brexit - il dossier segreto del governo britannico : “Gravi carenze di cibo - farmaci e carburante se si esce dall’Ue senza accordo” : Scarsità di cibo, farmaci e carburante. Confine rigido con l’Irlanda, caos nei porti, difficoltà per i viaggiatori britannici negli aeroporti, aumento della tensione sociale. È questo il futuro della Gran Bretagna secondo lo studio del governo britannico sull’impatto di una Brexit senza accordo. Il rapporto, pubblicato dal Sunday Times, secondo una fonte di Downing Street è stato diffuso da un ex ministro proprio alla vigilia del primo ...

A Torino una ragazza di 17 anni malata di cuore è stata salvata senza trapianto : È arrivata a Torino dalla Serbia per sottoporsi a un trapianto di cuore, ma i medici le hanno salvato la vita evitando l'intervento. Protagonista una ragazza di 17 anni, giunta da Belgrado all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con il cuore univentricolare. Una patologia che solitamente richiede il trapianto, "evitato" dai medici grazie a un complesso intervento chirurgico che permetterà alla giovane di tornare a casa con il suo ...

Terremoto Centro Italia - 3 anni dopo - Amatrice e Accumoli senza ricostruzione : veglie e messe per ricordare le 249 vittime del 24 agosto : Amatrice e Accumoli si preparano a celebrare la notte della memoria, a tre anni dal sisma che alle 3:36 del 24 agosto 2016 sconvolse il Centro Italia, nei territori a confine tra Lazio, Abruzzo e Marche. Per i due comuni del Reatino sarà la notte del silenzio e del ricordo delle 249 vittime provocate dal Terremoto, insieme alla distruzione, che, ancora oggi segna comunità e terre. Oltre al dolore, i piccoli borghi del Centro d’Italia, tra ...

9 anni senza Cossiga. Fondazione Craxi pubblica lettera inedita del segretario Psi su Tangentopoli : Nel giorno in cui si celebra il nono anniversario della morte di Francesco Cossiga, la Fondazione Craxi pubblica una lettera inedita, custodita nei suoi archivi, che il leader socialista scrisse all’allora presidente del Consiglio durante gli anni del suo esilio ad Hammamet. “Caro Presidente, mi auguro che tu stia bene e leggo con piacere ciò che scrivi a proposito di questa Araba Fenice chiamata ‘riforma ...

Abusi di gruppo per 10 anni nei confronti di una donna : cinque arresti a Cosenza : Gli agenti della polizia di Stato, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto a Cosenza cinque persone accusate di violenza sessuale ed estorsione a carico di una donna che, secondo quanto emerso al termine delle indagini, avrebbe subito violenze per circa 10 anni. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Procura di Castrovillari, i cinque arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di ...

Violentata e costretta a prostituirsi per dieci anni da cinque aguzzini a Cosenza : La Polizia di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari, a carico di cinque soggetti accusati, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione.Le indagini, riferiscono gli investigatori, hanno consentito di fare luce su “una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti di una donna e protrattasi ...

31 anni senza il Drake : Era il 14 agosto 1988 quando si spense Enzo Ferrari, il Commendatore, il Drake, l’uomo cui si deve la nascita di quella che dal 1929 non è semplicemente un’azienda, una realtà industriale, ma un simbolo. La Scuderia Ferrari, la Casa automobilistica, sono l’immagine dell’Italia nel mondo. E chissà cosa penserebbe lui oggi della sua Ferrari, […] L'articolo 31 anni senza il Drake sembra essere il primo su ...

Donna violentata per 10 anni - 5 arresti a Cosenza : Per 10 anni avrebbero violentato una Donna. Con questa accusa la Polizia di Cosenza ha arrestato cinque persone.

Violenza sessuale di gruppo per 10 anni - cinque arresti a Cosenza : “Donna seviziata anche da 20 contemporaneamente” : Violentata e seviziata per dieci anni, anche da venti persone contemporaneamente. cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Cosenza e sono accusate a vario titolo di Violenza sessuale di gruppo ed estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Castrovillari. Le indagini, riferiscono gli investigatori, sono iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto il coraggio ...

Cosenza - violentata per anni - 5 arresti : 8.54 La Polizia di Cosenza ha eseguito un ordine di custodia cautelare a carico di 5 soggetti accusati, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo ed estorsione. Le indagini, riferiscono gli investigatori, hanno consentito di fare luce su "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie,avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti di una donna, protrattasi per ben 10 anni".