US Open – Doppia eliminazione azzurra | Fabbiano e Sonego fuori al secondo turno

Fonte : sportfair

(Di venerdì 30 agosto 2019) Due azzurri eliminati neldegli USnella notte italiana: Bublik fa, Andujar batteNella notte italiana due azzurri abbandonano gli USdopo al. Nella sfida dei trentaduesimi di finale Thomase Lorenzoalzano bandiera bianca: il primo viene sconfitto da Alexander Bublik (75 ATP) dopo 3 ore e 44 minuti distribuite su 5 set conclusi con il punteggio di 6-7 (3-7) / 5-7 / 6-4 / 6-3 / 6-3; ilperde in 3 set contro lo spagnolo Pablo Andujar (70 ATP) con il punteggio di 6-2 / 6-4 / 6-2. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USalSPORTFAIR.

SonDandelion : E' strano nel gg in cui Salvini cade pietosamente ... ...cmq BENISSIMO COSI'. DOPPIA SODDISFAZIONE. ???? Però prox v… -