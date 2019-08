Titoli e aperture | gli ostacoli sulla strada di Conte | spiegati dai quotidiani in Edicola

Titoli e aperture : il nuovo mandato a Conte interpretato dai quotidiani in edicola : Ennesima giornata di passione. Il nuovo governo è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe Conte, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare il nuovo esecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all'atto dell'affidamento dell'incarico. Nel frattempo è ...

Titoli e aperture : la seconda tornata di consultazioni presentata dai quotidiani in edicola : L'avocato Giuseppe Conte torna sulla scena di Palazzo Chigi. E lì, ieri sera, partecipa alla trattativa con Di Maio, Zingaretti e Orlando. La discussione su programmi, nomi e ruoli di un possibile nuovo governo Conte bis o Bisconte, come è già stato ribattezzato da alcuni quotidiani, è durata quattro ore ed è apparsa molto in salita, piuttosto difficile. Per le richieste reciproche dei singoli attori in gioco e pretendenti al governo del Paese. ...

Titoli e aperture : il tira e molla tra Pd e M5s su Conte e gli altri ministri raccontato dai quotidiani : È stata una lunga domenica di trattative, trascorsa tra annunci e repentine frenate. Ma poi, nel tardo pomeriggio il segretario del Pd, Nicola, Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa ha aperto all'ipotesi di intesa con il M5s per l'avvio della formazione di un nuovo governo: “Serve un confronto subito sui Contenuti”. E in merito ai nomi di chi guiderà l'esecutivo ha aggiunto: “Intesa possibile ma occorre discontinuità”. ...

Titoli e aperture : la trattativa tra M5s e Pd letta dai quotidiani in edicola : Una giornata nebbiosa e appannata quella di venerdì. Che invece di chiarire i caratteri e i contorni della crisi di governo li ha un po' confusi: sono di fatto partite le trattative tra Cinque Stelle e Pd e in serata sera il faccia a faccia tra Zingaretti e Di Maio. Il leader M5s pone delle condizioni e avanza il nome di Giuseppe Conte come premier che succederebbe a se stesso. Ma il segretario dem frena e chiede una svolta ...

Titoli e aperture : lo psicodramma della crisi raccontato dai giornali in edicola : È una corsa contro il tempo quella per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza Pd-5Stelle. Il capo dello Stato ha concesso 5 giorni, fino al prossimo martedì, a Di Maio e Zingaretti per parlarsi, chiarirsi e trovare un accordo. Dopo di che ci sono solo le urne. E un governo di passaggio che porti al voto il Paese. Difficile allo stato attuale fare ipotesi e dire da che parte possa pendere l'ago della bilancia CORRIERE della ...

Titoli e aperture : la lettura del primo giorno di consultazioni sui giornali italiani : La direzione del Pd ha approvato la linea di Nicola Zingaretti a favore della disponibilità a verificare le condizioni di "un governo di svolta" con il Movimento 5 Stelle. Il nuovo esecutivo dovrà essere "di discontinuità" rispetto al passato. Il segretario dem ha fissato i cinque punti che dovranno costituire la base della trattativa: dall'appartenenza leale all'Unione europea al cambio nella gestione dei flussi migratori. ...