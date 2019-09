PresaDiretta indaga su Ong e gioco d’azzardo. Iacona si allunga fino a mezzanotte

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2019) RiccardoInnovazione, scienza, medicina, ambiente. Ma anche politica. Nella nuova stagione, che avrà inizio lunedì 2 settembre alle 21.45,, non si infilerà nel dibattito parlamentare in senso stretto ma affronterà comunque temi politici. Uno tra tutti: le Ong. Nei sette nuovi appuntamenti di prima serata, il programma di Rai3 condotto da Riccardoindagherà anche sulla manovra economica d’autunno e sui conti pubblici che non tornano. La trasmissione – ecco una prima vera novità – si allungheràcoprendo anche la seconda serata. Inoltre, in ogni puntata ci sarà uno spazio nuovo, Futuro Presente, una sorta di seconda pagina con inchieste dedicate al mondo che verrà. Dalle città a zero emissioni, all’agricoltura molecolare, dalla battaglia contro la plastica a quella contro l’Hiv.– nuove ...

