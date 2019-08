Paura a Stromboli | la Protezione Civilie aumenta l’allerta | “la popolazione sarà

Lo Stromboli fa Paura : la Protezione Civilie aumenta l’allerta - “la popolazione sarà informata tempestivamente in caso di emergenza” : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo ad arancione e l’attivazione della fase operativa di ‘preallarme’, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di emergenza per l’isola. Tale decisione, è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione odierna con i Centri di Competenza, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Lo Stromboli fa Paura - 3 esplosioni in 2 giorni e si temono possibili tsunami : il 28 agosto è stato registrato un maremoto - i dati del mareogramma [FOTO] : Fa paura adesso il Vulcano Stromboli, “Iddu” lo chiamano, come uno di famiglia, che in queste ore sta facendo parecchio parlare di sé. Quattro esplosioni negli ultimi due mesi, le ultime tre verificatesi tra il 28 e il 29 agosto. Non solo: il 28 agosto è avvenuto anche un piccolo tsunami, un maremoto registrato “in modo chiaro dalla stazione della RMN (Rete Mareografica Nazionale – https://www.mareografico.it/) di ...

Eruzione a Stromboli - nuove esplosioni : torna la Paura sull'isola. FOTO : Eruzione a Stromboli, nuove esplosioni: torna la paura sull'isola. FOTO La replica dei fenomeni sta cominciando a destare preoccupazione anche tra chi è abituato a convivere col vulcano. Secondo la sala operativa della Protezione Civile regionale, non si segnalano danni e la situazione viene definita "sotto ...

Notte di Paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli, dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni, dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti. Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti; meno ...

Notte di Paura a Stromboli - due nuove esplosioni : l’attività del vulcano è medio alta - coltre di cenere sull’isola e turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE] : Notte di paura a Stromboli, dove ieri poco prima delle 23:00 si sono verificate due nuove esplosioni, dopo quella del 28 agosto che ha fatto impaurire molti turisti. Secondo alcune testimonianze l’attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella di ieri. Sull’isola si sono depositati una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. In questo momento a Stromboli ci sono circa 3 mila turisti; meno ...

Stromboli - Paura nella notte : nuove esplosioni vulcaniche coprono di cenere le case : notte di paura a Stromboli dove una serie di nuove grandi esplosioni vulcaniche hanno ricoperto edifici ed abitazioni di cenere e altro materiale lavico. Secondo l'Osservatorio etneo dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, contestualmente è stato osservato un aumento dell'ampiezza e della frequenza dei segnali sismici associati alla sequenza esplosiva.Continua a leggere

Stromboli - Paura tsunami. L'Ingv : «C'è il rischio con eruzione maggiore» : Stromboli, dopo l'eruzione di oggi scatta l'allarme. Carlo Doglioni, presidente delL'Ingv (l'istituto nazionale di vulcanologia), ha spiegato che, oltre a quello vulcanico, esiste...

Paura a Stromboli - erutta il vulcano e piovono lapilli incandescenti sulla parte abitata : Una forte esplosione dopo mezzogiorno, alcuni turisti si sono rifugiati in chiesa. L’Osservatorio dell’Ingv: «Dopo il 3 luglio il vulcano è rimasto instabile»

Stromboli - Paura tsunami. L'Ingv : «C'è il rischio con un'eruzione maggiore» : Stromboli, dopo l'eruzione di oggi scatta l'allarme. Carlo Doglioni, presidente delL'Ingv (l'istituto nazionale di vulcanologia), ha spiegato che, oltre a quello vulcanico, esiste...

Stromboli - nuova eruzione con boato e cenere. Paura e incendi - ma nessun danno : Un boato, una colonna di fumo altissima e una pioggia di cenere che ha oscurato tutto: lo Stromboli è tornato a fare Paura. A poco più di un mese dall'eruzione costata la vita a un...

Stromboli - nuova eruzione con boato e cenere. Paura e incendi - ma nessun danno : Un boato, una colonna di fumo altissima e una pioggia di cenere che ha oscurato tutto: lo Stromboli è tornato a fare Paura. A poco più di un mese dall'eruzione costata la vita a un...

Stromboli - Paura sull'isola per una nuova fortissima esplosione. L'esperto : "Rischio tsunami" : Dalla Sicilia arrivano immagini impressionanti. Lo Stromboli, il vulcano situato nell'omonima isola dell'arcipelago delle Eolie, ha eruttato poco dopo mezzogiorno. I testimoni raccontano che l'esplosione, che ha rilasciato cadere sabbia e cenere, oltre ad altri materiali vulcanici, è stata preceduta

Nuova eruzione a Stromboli - Paura tra i turisti : "Un forte boato - poi l'esplosione" : Il vulcano è tornato a farsi sentire dopo l'eruzione dello scorso 3 luglio: una nube nera, visibile da tutte le altre isole...

Stromboli - nuova fortissima esplosione e tanta Paura : pioggia di cenere e materiali sono ricaduti fino alla costa : Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato ...