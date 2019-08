Lecce | 28enne urla odio contro l' Italia e prende a sassate le auto | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Un bruttissimo epissi è verificato questa mattina presto, intorno alle ore 7:00, a, precisamente in pieno centro cittadino sul viale che conduce alla stazione centrale. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 28 anni di nazionalità pachistana, Usman Muhammad, ha inveito a paroleil nostro Paese e poi ha sfogato la sua rabbiando aledi ignari cittadini parcheggiate lì vicino. Alle vetture sono andati in frantumi i vetri, e le stesse hanno riportato danni piuttosto seri. A quell'ora molti cittadini erano svegli, e quindi hanno sentito lesconsiderate dell'uomo e il rumore dei vetri che si rompevano, per cui si sono affacciati e hanno ripreso tutta la scena con i telefoni cellulari. Nel frattempo qualcuno ha chiamato i carabinieri, giunti nell'immediatezza dei fatti sul posto. Richiedente asilo fermato poco dopo Quando gli ...

autocostruttore : Pachistano 28enne prende a sassate le auto davanti al centro immigrazione: follia a Lecce. Nessuno interviene. Siam… - leggoit : #lecce, follia in centro: 28enne prende a sassate le #auto - gigi695 : Pachistano 28enne prende a sassate le auto davanti al centro immigrazione: follia a Lecce -