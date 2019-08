Applausi per “J’accuse” | Barbareschi | Mostra non è tribunale

Un Leone (e Applausi buonisti) per Almodóvar - : Alessandro Gnocchi La presidente di giuria attacca "l'estrema destra". E Giusy Versace sfila con protesi e tacchi nostro inviato a Venezia Solo cose belle. Brad Pitt circola da un paio di giorni con una coppola in testa, performance eccezionale, considerata la temperatura (40 gradi). Scarlett Johansson ha spento subito eventuali pensieri maliziosi con una castigata polo a righe orizzontali. Sul red carpet per fortuna è un'altra ...

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. Applausi e saluti romani all’arrivo della bara nera. Insulti ai giornalisti : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...

Conte in diretta al Senato. Di Maio : «Perla rara». Lega : «Applausi a Salvini» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Dopo la conferenza dei capigruppo, Giuseppe Conte ha varcato la soglia di Palazzo Madama pochi minuti prima...

Conte alle 15 in diretta al Senato. Di Maio : «Perla rara». Lega : «Applausi a Salvini» : È la giornata decisiva per la crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci...

FUNERALE NADIA TOFFA/ Video : lacrime e Applausi per l'ultimo saluto alla "guerriera" : NADIA TOFFA FUNERALE oggi, Video messa celebrata a Brescia da Padre Maurizio Patriciello. lacrime e applausi per l'ultimo saluto alla "guerriera".

Genova - un anno dopo. Rabbia e dolore per i morti del Ponte Morandi Gli Applausi a Mattarella Video|Foto : Le parole di Conte. Polemica su Castellucci (Autostrade), che lascia la cerimonia. Accuse Di Maio-Salvini. Le famiglie: «Sopravviviamo da un anno, dateci giustizia»

Ponte Morandi - la delegazione di Atlantia e Autostrade lascia la commemorazione. Applausi per Mattarella : Alle 11,36, momento esatto del crollo, la città si ferma per un minuto di raccoglimento. A rompere il silenzio solo il suono delle campane delle chiese della città e il fischio delle sirene delle navi attraccate al porto

Moto3 – Vietti beffato nel rettilineo finale! Ai box della VR46 una sorpresa per Celestino : il gesto di Valentino Rossi è da Applausi : Quarto posto amaro per Celestino Vietti: ai box del Red Bull Ring il bel gesto di Valentino Rossi per il suo giovane pilota Splendida doppietta italiana oggi nella gara di Moto3 al Red Bull Ring: il Gp d’Austria ha regalato nuovamente la vittoria a Romano Fenati, che si è lasciato alle spalle Arbolino e McPhee. Per soli 15 millesimi l’Italia non ha potuto festeggiare un podio tutto tricolore, con Celestino Vietti beffato nella ...

Elisabetta Gregoraci mozzafiato - sale così sul palco di Battiti live : Applausi a scena aperta : L’avevamo lasciata sul palco di Trani con un look total black, reso originali da maxi stivali con lunghissime frange, firmati Philipp Plein, ancor prima Elisabetta Gregoraci era apparsa con luccicanti paillettes verde fluo applicate sul vestito monospalla di Elisabetta Franchi, mentre nella prima puntata del Battiti live 2019, girata a Vieste, aveva puntato sulla maxi scollatura, indossando un minidress aderente con paillettes nere firmato ...

Somma V. - Applausi e lacrime per Mario |Il vescovo : era fiero di essere carabiniere : applausi hanno accolto l'arrivo della salma nella chiesa di Santa croce di Santa Maria del pozzo a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato a spalla da sei carabinieri, scortati da quattro colleghi in alta uniforme.

Somma Vesuviana - Applausi e lacrime per l'addio a Mario Cerciello Rega : applausi hanno accolto l'arrivo della salma nella chiesa di Santa croce di Santa Maria del pozzo a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato a spalla da sei carabinieri, scortati da quattro colleghi in alta uniforme.

Mondiali di nuoto 2019 – Milak distrugge il record di Phelps : l’ungherese d’oro nei 200 farfalla - Applausi per Burdisso : Oro e nuovo record del mondo per l’ungherese Milak nei 200 rana ai Mondiali di nuoto 2019: quarto posto per l’italiano Burdisso Incredibile prestazione di Cristophe Milak nei 200 farfalla maschili ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: l’ungherese ha conquistato la medaglia d’oro stabilendo il nuovo record del mondo, col crono di 1.50-73, asfaltando il precedente segnato da Michael Phelps. Argento al giapponese Seto, ...

Qui Dimaro. Domenica di lavoro per gli azzurri - Manolas strappa ancora Applausi : Sedicesimo giorno di ritiro per gli azzurri a Dimaro Folgarida. Domenica con pienone sotto ogni punto di vista, gli spalti strabordano di persone, con temperatura pienamente estiva per questa prima seduta del giorno. Una seduta ancora una volta molto leggera, nel tempo e nella fatica, per gli azzurri. Dopo il consueto riscaldamento la squadra ha preso subito possesso del rettangolo di gioco sotto lo sguardo attento di Carlo Ancelotti e del suo ...

Inter - primo allenamento a Singapore : Applausi per Nainggolan : L’Inter continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di impensierire la Juventus per la lotta allo scudetto, la rosa si è rinforzata molto e sono in arrivo nuovi calciatori in grado di aumentare ancora notevolmente la qualità della squadra. Nel frattempo i nerazzurri sono al lavoro per preparare il primo match di International Champions Cup ...