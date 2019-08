Tenta aggressione a ristoratore in zona Pantheon | arrestato 39enne

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma – Ieri pomeriggio alle 18.30 una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale e’ intervenuta per fermare iltivo diai danni di unvicino piazza del. Gli agenti, durante i consueti controlli nella, hanno avvertito delle urla provenire dall’interno di un locale e, accorsi immediatamente, hanno trovato un uomo di nazionalita’ italiana di 39 anni, mentre tirava calci verso alcuni contenitori di rifiuti. Gli operanti sono riusciti a bloccare il trentanovenne un attimo prima che assalisse il titolare dell’attivita’ commerciale che stava cercando di fermarlo., dovra’ rispondere del reato di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti dopo l’intervento sono dovuti ricorrere alle cure mediche. In corso di accertamento le cause del gesto. L'articolo...

