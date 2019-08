Stati Uniti | morta in un incidente la pilota Jessi Combs | la donna più veloce del mondo

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Dream Team falcidiato dalle assenze - vittoria non scontata : Poteva essere la squadra tanto di coach Gregg Popovich quanto di James Harden, Anthony Davis, Kevin Love, Damian Lillard, Kyle Lowry, e invece Team USA nella sua versione 2019 è un gruppo completamente diverso da quello immaginato nella fase iniziale della preparazione. In tantissimi, per concentrarsi sulla stagione NBA, hanno declinato l’invito ad andare in Cina. Chiaramente stiamo ancora parlando di un roster di forza immensa, con ...

I curdi siriani hanno iniziato a ritirarsi dai loro avamposti al confine turco siriano a seguito di un accordo tra Turchia e Stati Uniti : Le autorità curde hanno annunciato martedì che le loro forze militari hanno iniziato a ritirarsi dagli avamposti al confine tra Turchia e Siria, come previsto da un accordo firmato precedentemente tra Turchia e Stati Uniti. L’accordo, considerato importante per la

Allerta negli Stati Uniti per il batterio della peste : chiuse intere zone per la decontaminazione : In Colorado è Allerta per la presenza di colonie di cani della prateria infettati con il batterio della peste. Al momento non sono Stati registrati casi umani, come riporta un comunicato delle autorità sanitarie locali, ma alcune zone della periferia di Denver sono state chiuse per essere decontaminate. Il batterio Yersinia Pestis, responsabile della peste, negli Usa è responsabile di una decina di casi l’anno nell’uomo, che di ...

Basket - Mondiali 2019 : le favorite. Tutti contro gli Stati Uniti. Ma alcune formazioni possono impensierire la squadra C del Dream Team… : Da decenni, a ogni singola edizione dei Mondiali, si sente dire: “gli Stati Uniti sono i favoriti d’obbligo”. Questo vale soprattutto da quando Team USA fa affidamento sulle star NBA, sempre presenti dal 1994 tranne che nel 1998, anno in cui il primo lockout della lega professionistica americana ha costretto a portare in Grecia quella che è passata alla storia come “la sporca dozzina“, “Dirty Dozen“, in ...

L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv sulla vita delle first ladies degli Stati Uniti : L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv chiamata first ladies che andrà in onda sul canale televisivo statunitense Showtime. Davis, che sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme al marito Julius Tenno, ha 54 anni e nel 2017 ha

Un tribunale dell’Oklahoma ha condannato Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni per il suo ruolo nella diffusione degli oppioidi negli Stati Uniti : Un tribunale dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, ha condannato la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni (circa 515 milioni di euro) per aver contribuito alla recente diffusione dei farmaci oppioidi nel paese. Thad Balkman, giudice

G7 a Biarritz - la mossa di Macron : mediatore tra Stati Uniti e Iran : «È stata un'iniziativa francese, ho informato il presidente americano Trump della visita del Ministro degli Esteri Iraniano e l'ho invitato in qualità di amico». Il...

'Beautiful' - spoiler dagli Stati Uniti : Thomas finirà in coma a causa di Brooke : dagli Stati Uniti giungono nuove avvincenti anticipazioni sulla soap opera "Beautiful", meglio conosciuta in patria con il titolo di "The Bold and the beautiful". Nelle puntate americane, infatti, sta per succedere qualcosa di incredibile che cambierà il destino di diversi personaggi della soap ma soprattutto di Thomas Forrester. Il giovane, infatti, finirà in coma dopo che Brooke Logan accorrerà in aiuto della figlia Hope e lo spingerà ...

Trump : inviterò Putin al G7 2020 negli Stati Uniti : E’ “certamente possibile”. Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto, prima dell’incontro con il premier britannico Boris Johnson alla domanda se ha intenzione di invitare la Russia al G7 del 2020 che si terrà in America.Johnson per Trump è’ “l’uomo giusto” per la Brexit, assicurando che Boris Johnson “non ha bisogno di consigli” e tornando a ribadire che un ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati definitivi degli Stati Uniti. Kyle Kuzma ultimo taglio di Team USA - quartetto Celtics nel roster : Arriva l’ultimo taglio in casa Team USA, quello che definisce la lista dei 12 uomini che daranno la caccia al terzo titolo mondiale sotto la guida di Gregg Popovich, un coach che è già leggenda con il suo sistema e la sua aura vincente ai San Antonio Spurs. A fare le valigie è Kyle Kuzma, che a causa di un problema alla caviglia deve rinunciare a far parte della selezione per la Cina. Questo il roster degli Stati Uniti: Harrison ...

Amazzonia : Europa e Stati Uniti pronti ad aiutare - Bolsonaro invia l'esercito : Sono numerosi gli incendi che si stanno scatenando in questi giorni in Brasile e tutto il mondo ha gli occhi puntati su quello che sta succedendo in Amazzonia, colpiti dalle immagini devastanti e spaventati da ciò che potrebbe succedere al pianeta. Gli incendi scatenati in Brasile sono circa 10mila e sono state colpite ben 68 riserve protette. Sono davvero tante le persone che chiedono aiuto e mostrano come le loro case vengono completamente ...

Sigaretta elettronica - primo morto negli Stati Uniti : la misteriosa malattia polmonare causata dalle svapate : Si è registrato il primo morto per la Sigaretta elettronica. La vittima è un uomo dell'Illinois, negli Stati Uniti, deceduto per una grave e misteriosa malattia polmonare. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie federali, che dalla fine di giugno hanno identificato 193 potenziali casi di patologie

Malattia polmonare causata dalla sigaretta elettronica : primo morto negli Stati Uniti : Un paziente è morto negli Stati Uniti a seguito di una Malattia polmonare causata dalle sigarette elettroniche. La notizia, diffusa nella giornata dai media americani dopo l'annuncio del Dipartimento di Sanità Pubblica dello stato dell'Illinois, ha fatto ben presto il giro del mondo, dato che è la prima volta che si verifica un evento del genere negli Usa. Come riporta Sky News, le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo, ...

Basket - impresa dell’Australia alla vigilia dei Mondiali! Stati Uniti sconfitti dopo 13 anni - Popovich : “Nessuno vince per sempre” : Risultato storico nella seconda amichevole nel giro di pochi giorni tra Stati Uniti e Australia. Nella sfida andata in scena al Marvel Stadium di Melbourne, la formazione di casa si è presa la rivincita dopo la sconfitta nel primo incontro imponendosi con il punteggio di 98-94 al termine di una sfida equilibrata e decisamente significativa nel cammino di avvicinamento ai Mondiali 2019. La squadra guidata da Andrej Lemanis ha realizzato una vera ...