Pochi fedeli ai funerali e il parroco lancia un appello social

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Iche partecipano aisono sempre di meno e ilè costretto a pubblicare un annuncio su Facebook: “Se c'è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane sarebbe bello” Sono sempre di meno iche si stringono attorno alle famiglie dei defunti, per dare un po' di conforto, in occasione deie così ilè costretto are un”: “se c'è qualcuno libero per dare condoglianze cristiane sarebbe bello”. E’ quanto accade a Imperia, dove Paul Kerner, sacerdote di origine inglese (di Harlow, nell’Essex),della frazione di Castelvecchio, ha scritto un post su Facebook, chiedendo alla popolazione di dare un supporto cristiano a chi ha subito un lutto. "Purtroppo abbiamo avuto un funerale questa mattina e poi un'altro questo pomeriggio alle 15,00 - è scritto in un post pubblicato il 27 agosto scorso - ...

