Nel totoministri irrompono i tecnici

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il nodo 'Rousseau' potrebbe sciogliersi con un'exit strategy che non metterebbe a rischio la nascita del governo M5s-Pd. Ovvero con una votazione sui punti del programma indicati da Luigi Di Maio e non sull'accordo tra le due forze politiche che sono al lavoro da giorni per comporre il governo. Si tratterebbe di una strada - spiegano i pontieri M5s e Pd - che non metterebbe neanche in discussione il percorso delle consultazioni del Capo dello Stato. In ogni caso non ci sono conferme ufficiali e intanto non tutte le questioni sono sciolte. A partire da quale sarà la nuova formazione. La prospettiva è quella di inserire deinelle caselle chiave. È Beppe Grillo a sottolineare la necessità che sia un esecutivo di, con i politici relegati a fare i sottosegretari. Poi in una telefonata con Di Maio precisa di pensare solo ad alcuni dicasteri. Ma in ...

