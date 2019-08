La Vita in Diretta | brutta voce | Ai piani alti Rai preoccupati per Lorella

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Consultazioni dalle 15.20 - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Consultazioni dalle 15.20 - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Alberto Matano : «Mi dispiace che Lorella Cuccarini debba subire certe critiche. A La Vita in Diretta racconteremo l’Italia reale» : Alberto Matano e Lorella Cuccarini Congedato momentaneamente il pubblico del TG1, Alberto Matano è pronto per condurre la nuova edizione de La Vita in Diretta. Il giornalista calabrese, da lunedì 9 settembre, sarà infatti alla guida del contenitore quotidiano di Rai1 in coppia con Lorella Cuccarini. In un’intervista concessa a Chi, Matano ha spiegato come si sta preparando per affrontare l’inedita esperienza lavorativa, riservando ...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico da Mattarella : «Non governo contro ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico da Mattarella : «Non governo contro ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

Governo - diretta. Conte riceve l'incarico e accetta con riserva : «Non governo contro ma di novità. Ho avuto dubbi - ma è il momento del coraggio» : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di...

La Vita in diretta - Alberto Matano : "Lorella Cuccarini? Feeling - siamo d'accordo su tutto" : Il duo Lorella Cuccarini - Alberto Matano raccoglie, quest'anno, il testimone de 'La Vita in diretta'. Il mezzobusto del Tg1, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, non trattiene l'emozione nel lavorare con una delle storiche protagoniste della televisione italiana. Una donna dello spettacolo che, nel corso della sua lunga carriera, ha raccolto diversi successi come showgirl a tutto tondo: L’ho conosciuta quest’anno ...

Chi è Alberto Matano - dal Tg1 alla Vita in diretta : Vita privata e professionale : Qualche giorno fa il suo annuncio alla fine dell’edizione delle 20 del Tg1 ha scatenato i social. Ad Alberto Matano è bastato un “Per un po’ non farò il telegiornale” per far sorgere timore misto a curiosità sulla sua vita. In realtà non c’era nessun segreto: dal 9 settembre condurrà La vita in diretta nel daytime di Rai1 con Lorella Cuccarini e per farlo lascerà temporaneamente almeno il telegiornale. Alberto ...

Vita in Diretta - Alberto Matano sulla Cuccarini : “Mi dispiace che…” : Alberto Matano fa una confessione su Lorella Cuccarini prima de La Vita in Diretta Uno dei volti più apprezzati del Tg1, Alberto Matano ha lasciato la conduzione del notiziario Rai per sbarcare a La Vita in Diretta il prossimo 9 settembre. Al suo fianco ci sarà Lorella Cuccarini e questa nuova esperienza sarà, per entrambi, una vera e propria sfida, dal momento che non hanno mai condotto uno show quotidiano. In una intervista al settimanale Chi ...

Tiberio Timperi dice basta : il rapporto con Francesca Fialdini dopo La Vita in diretta : Tiberio Timperi parla del rapporto con Francesca Fialdini dopo La vita in diretta La nuova stagione televisiva sta per iniziare ma si continua a parlare del rapporto tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. A La vita in diretta le frecciatine e la baruffe tra i due si sono sprecate e più volte si è parlato […] L'articolo Tiberio Timperi dice basta: il rapporto con Francesca Fialdini dopo La vita in diretta proviene da Gossip e Tv.

Alberto Matano lascia il Tg1 per condurre La Vita in diretta : Il giornalista Alberto Matano saluta il Tg1 e al termine della conduzione ha salutati tutti con una frase: “Per un po’ di tempo non condurrò più il telegiornale, arrivederci a presto e grazie a tutti”. Il giornalista molto amato dal pubblico ha salutato così tutti gli spettatori. Su twitter subito molti si sono chiesti quale sia la nuova avventura che aspetta Alberto Matano. Alberto Matano sarà il nuovo conduttore de “La ...