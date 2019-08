Kia Xceed | la genesi del design

Kia Xceed si svela al pubblico nell’#XComing Summer Tour : Gli ingredienti per l’anteprima nazionale italiana di Kia XCeed ? Quattro tra le più prestigiose location di mare italiane, la simpatia dei dj di Radio 105 e gli ambassador Kia Alessandro Del Piero e Diletta Leotta. Da poco presentata a Francoforte, XCeed è pronta per essere svela ta anche al pubblico italiano. Per l’occasione Kia Motors Company […] L'articolo Kia XCeed si svela al pubblico nell’#XComing Summer Tour sembra essere il ...

Kia presenta la nuova XCeed con #XComing Summer Tour 2019 : Kia ha organizzato un Tour estivo per presenta re in Italia la nuova XCeed che arriverà sul mercato a partire da settembre

Kia Xceed con le stelle mondiali del calcio : Da tempo partner ufficiale di FIFA World Cup e UEFA Europa League, Kia Motors ribadisce il suo impegno nel mondo del calcio anche a livello nazionale, come sponsor del match Operazione Nostalgia Stars vs LaLiga Legends di sabato 6 luglio a Cesena. Trasmesso in diretta in 9 Paesi, Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Canada, […] L'articolo Kia XCeed con le stelle mondiali del calcio sembra essere il primo su ...