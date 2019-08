Il ' terzo pilastro' di No Man' s Sky | Beyond è un ottimo punto di inizio per i nuovi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) È davvero incredibile pensare a quanto sia arrivata lontana Hello Games nel corso di poco più di una decade (anche se, geograficamente parlando, non si sono poi mossi molto). Sono passati da un angolo di Guildford all'altro, partendo da un piccolo ufficio appartenente ad EA, ora parzialmente abbandonato, in cui Sean Murray ha iniziato a lavorare al progetto noto come Skyscraper, passando per la struttura sgangherata che condividevano con un'agenzia di taxi e che è finita allagata in uno dei momenti più importanti dello sviluppo di No Man's Sky, fino ad arrivare allo spazio che occupano ancora oggi.È ancora più incredibile pensare a quanto sia arrivata lontana la loro creatura, No Man's Sky, in soli tre anni. L'ultimo trailer rilasciato per l'update, montato sulla base di un pezzo dei 65daysofstatic, ci fa ripensare inevitabilmente alla prima versione di No Man's Sky. Dopo alcune ...

