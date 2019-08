Il modellismo | davvero una passione solo per bambini?

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 29 agosto 2019) Partiamo da un presupposto: tutti, sia maschi che femmine, almeno una volta nella vita abbiamo avuto a che fare con il mondo del, a scala più o meno ridotta. Molto spesso, a mano a mano che siamo cresciuti, abbiamo abbandonato i nostri giochi tanto amati, a volte in maniera naturale, altre volte per causa di forza maggiore, per trasformarci spesso in adulti fin troppo seri e chiusi nel ruolo che abbiamo scelto o che ci è stato assegnato. Il risultato più naturale è che l'arte delsia un semplice passatempo per i. Mane siete sicuri? La storia delSi può facilmente dire che il concetto disia antico quanto l'uomo: da sempre, infatti, i nostri progenitori hanno tentato di ridurre in scala tutto ciò che era di loro interesse. In principio furono gli animali e le piante, basti pensare alle numerose statue (votive e ...

