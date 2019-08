Governo | Prodi benedice Conte | “Gli auguro di durare più dei miei governi Pd-M5s? Una

Governo M5S-Pd : per Gnocchi ipotesi Prodi Presidente della Repubblica nel 2022 : Sono ore frenetiche nell'ambiente politico italiano. C'è attesa di conoscere come finirà tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che, ormai da giorni, provano a superare le loro differenze di posizione per andare a formare una nuova maggioranza. L'obiettivo successivo, una volta trovata l'intesa, sarà formare un Governo. Quando ancora non ci sono certezze su quello che sarà il futuro, non si sa eventualmente quanto vorrà e potrà andare ...

Crisi di Governo - Prodi tornerà alla festa dell’Unità di Bologna dopo 11 anni. E precisa : “Coalizione Orsola non prevede la destra” : Due giorni dopo aver proposto una coalizione Orsola per risolvere la Crisi di governo, Romano Prodi è costretto a intervenire di nuovo nel dibattito politico. E lo fa per una precisazione: la sua proposta non prevede l’adesione delle destre. “Sta circolando, diffusa anche da importanti quotidiani nazionali, l’opinione secondo cui ‘Orsola‘, versione italiana del patto che è all’origine dell’elezione dell’attuale presidente ...

Governo ultime notizie : maggioranza Pd-M5S - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...

Governo 'Ursula' - Fusaro sul M5S : 'Tranello di Prodi - se cadono meritano di sparire' : La crisi di Governo aperta da Matteo Salvini, per la Lega, doveva portare alle elezioni al più presto possibile. Al momento, però, sembra crescere l'ipotesi che il Presidente della Repubblica possa rintracciare una nuova maggioranza parlamentare con un'intesa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, indicare la strada della prosecuzione dell'attuale legislatura e rimandare, almeno per il momento, l'appuntamento con le urne. Un ...

Crisi - Prodi lancia “Orsola” : “Governo M5s-Pd duraturo costruito su progetto con obiettivi e impegni finanziari precisi. Come in Germania” : Occorre “preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione”. In un editoriale sul Messaggero, Romano Prodi lancia il progetto “Orsola”. Pd e M5s dovrebbero dare vita a un governo di legislatura basato su un contratto simile a quello sul quale è fondato il governo tedesco, argomenta l’ex presidente del Consiglio. ...

Governo - Prodi su Il Messaggero : 'Necessaria coalizione filo europea Orsola' : Quello di Romano Prodi non può essere un parere come tutti gli altri per il Partito Democratico. L'ex Presidente del Consiglio rappresenta, infatti, una delle anime costituenti del più grande partito progressista italiano. Il suo editoriale apparso sulle colonne di oggi, domenica 18 agosto, de Il Messaggero, perciò, rappresenta un testo che può essere considerato uno spunto di riflessione autorevole per quanti dovranno prendere le prossime ...

Crisi di Governo - Prodi ‘indica’ la strada : “No a scissione nel Pd - serve esecutivo di legislatura” : L'ex presidente del Consiglio Prodi spiega che le elezioni sono da considerarsi "l'ultima ratio". Il professore lancia la sua proposta: una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione europea von der Leyen.Continua a leggere

Un accordo dettagliatissimo. Prodi indica come si può arrivare a un Governo Pd/M5S : Un Governo di legislatura, altrimenti meglio niente. Provare a portare avanti la legislatura, perché “anche se il ritorno alle urne non è di per se stesso una patologia, deve essere considerato un’ultima ratio” in una Repubblica parlamentare. Romano Prodi firma sul Messaggero un editoriale in cui prova a indicare la strada attraverso cui potrebbe nascere un nuovo esecutivo frutto di un accordo fra Movimento 5 ...

