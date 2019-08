Cosa sappiamo dell’enorme asteroide che ci viene incontro ma che non ci dovrebbe colpire

Fonte : wired

(Di giovedì 29 agosto 2019) (foto: Nasa/Jpl-Caltech) Si chiama 2000 Qw7 ed è un enormeche sfiorerà (per così dire) la Terra il prossimo 14 settembre. A riferirlo è la Nasa, secondo cui l’viaggerà a una velocità di oltre 23mila chilometri orari e si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza minima di circa 5,3 milioni di chilometri, quasi 14 volte lo spazio che separa il nostro pianeta e dal suo satellite, la Luna. Una distanza che, sebbene possa sembrarci enorme, ha fatto rientrare l’nel gruppo dei Neo (Near Earth Object), ossia asteroidi e comete che orbitano intorno al Sole e potrebbero passare vicino alla Terra, a meno di 45 milioni di chilometri da noi. Ma non solo: 2000 Qw7 è stato classificato anche come “oggetto potenzialmente pericoloso”. Infatti, secondo le stime del Center for Near Earth Object Studies (Cneos) l’ha una larghezza di circa 290 ...

