Baseball | Alex Liddi si fa onore in Messico | è il miglior battitore della settimana con i

(Di giovedì 29 agosto 2019) Soddisfazioni oltreoceano per. La colonnaNazionale italiana si sta facendo valere benissimo in, nella Liga Mexicana de Beisbol., infatti, è stato nominatodal 19 al 25 agosto. Per lui parlano, in questo caso, le statistiche: media battuta di .545 con 12 valide e altrettanti RBI, cui si aggiungono due fuoricampo. Nelle sue 57 partite inha finora tenuto una media in battuta di .336, con 11 home run e 64 punti battuti a casa messi a segno. I suoi Leones de Yucatan, inseriti nella Zona SudLiga Mexicana, sono ii per rendimento, con 38 successi in 58 match. Il nostro giocatore attende ora i playoff per il titolo, che vanno a sovrapporsi con il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si svolgerà nella seconda metà di settembre a Parma e Bologna. Per questa ragione rimane da ...

