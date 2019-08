VIDEO – Tifosi dell’Inter danno fuoco alla maglia di Icardi! Clima molto teso

Champions League – Al Marakana di Belgrado spunta un… carro armato : la nuova trovata dei tifosi della Stella Rossa [VIDEO] : Allo stadio Marakana di Belgrado i tifosi della Stella Rossa hanno portato un… carro armato! Il ritorno dei playoff di Champions League contro lo Young Boys si prospetta una partita molto tranquilla Se facessimo una lista di ciò che si può trovare in uno stadio di calcio, quasi sicuramente a nessuno verrebbe in mente di nominare un ‘carro armato’. Eppure, appena fuori dal Marakana, stadio della Stella Rossa di Belgrado, ...

Inter - è già amore con Lukaku : “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [VIDEO] : L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si ...

Mertens segna e prende in giro i tifosi della Fiorentina (VIDEO) : Il gol di Dries Mertens è arrivato proprio mentre i tifosi della Fiorentina cantavano “chi non salta napoletano è”. Come una punizione divina, il numero 14 li ha ammutoliti perforando la rete viola. Poi, ha fatto suo il coro contro i napoletani, esultando con Insigne. Saltelli e labiale inconfondibile nell’abbraccio con Insigne. E ora chi è che salta perché è napoletano? “E chi non saltaa”#Mertens ...

VIDEO – Siparietto a Villa Stuart tra Zappacosta ed i tifosi del Napoli : Il Corriere dello Sport, tramite il proprio profilo Twitter, ha diffuso il VIDEO al termine delle visite mediche a Villa Stuart di Davide Zappacosta. Si è creato un Siparietto con un tifoso del Napoli. Siparietto a Villa Stuart – Un tifoso del Napoli stanco dell’attesa per Hirving Lozano tenta di regalare la sciarpetta del Napoli a Zappacosta. Ecco la sua reazione. CLICCA QUI PER IL VIDEO #Zappacosta termina le visite. Un ...

Fiorentina - Ribery in città : “ho parlato con Luca Toni…” - tifosi in delirio [FOTO e VIDEO] : E’ finalmente arrivato il grande giorno dell’arrivo di Franck Ribery che è sbarcato a Firenze con un volo provato, inizia la nuova avventura con la maglia della Fiorentina, l’ex Bayern Monaco si candida ad essere un grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A, le qualità non sono in discussione. Ad accoglierlo tantissimi tifosi che si sono radunati all’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il ...

Nadia Toffa - i cori e gli striscioni dei tifosi del Taranto per omaggiare la Guerriera (VIDEO) : Durante la partita di calcio tra Taranto e Fasano un blackout ha spento all'improvviso le luci dello stadio interrompendo la partita; è proprio a questo punto che i tifosi hanno iniziato a intonare cori per omaggiare Nadia Toffa, la conduttrice e inviata de Le Iene, recentemente scomparsa a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.Un coro da brividi (video in apertura di post) per ricordare chi, attraverso inchieste e servizi, ...

VIDEO Ovazione da brividi dei tifosi del Boca Juniors per l’esordio di De Rossi : Stanotte è andato in scena il primo match della carriera di Daniele De Rossi con la maglia del Boca Juniors dopo 18 anni passati tra le fila della Roma. La partita vedeva fronteggiarsi Boca Juniors e Almagro nei sedicesimi di finale della Coppa d’Argentina a La Plata ma l’interesse dell’ambiente e dei tifosi era legato all’attesissima prima apparizione ufficiale del “Tano” con i colori degli Xeneizes. De Rossi ...

Inter - Lukaku infiamma i tifosi : “Conte è il miglior allenatore al mondo” [VIDEO] : “Quanto e’ stato importante Antonio Conte nella mia scelta? Tanto, tanto. Secondo me e’ il miglior allenatore al mondo, riesce ad aiutare i giocatori a migliorare. La sua carriera parla per lui. Ma voglio ringraziare anche il presidente Zhang e il CEO Marotta per la fiducia: sono felicissimo di essere all’Inter”. Sono queste le prime parole del nuovo attaccante nerazzurro Romelu Lukaku nell’Intervista ...

Cagliari - tifosi in delirio per l’arrivo in Sardegna di Nandez [VIDEO] : Cori e abbracci all’aeroporto di Cagliari-Elmas per Naithan Nandez, il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors arrivato in Sardegna per rinforzare il Cagliari. Una folla festosa ha accolto il giocatore che, questa mattina, tornerà a Roma (a Villa Stuart) per le visite mediche e quindi di nuovo a Cagliari per la firma del contratto. Nandez si allenerà con i nuovi compagni solo dopo la fine del mini tour della squadra tra Turchia ...

Lukaku è già un idolo - delirio all’arrivo a Malpensa : i tifosi dell’Inter scatenati [FOTO e VIDEO] : Telenovela finita, l’Inter ha piazzato il colpo Lukaku, l’attaccante è arrivato a Malpensa nella notte tra il delirio dei tifosi nerazzurri. E’ stata una trattativa lunghissima quella tra l’Inter ed il Manchester United ma che ha avuto epilogo positivo nelle ultime ore, dopo un tira e molla di alcune settimane e l’inserimento dell Juventus, il club nerazzurro ha chiuso la trattativa per il belga, si tratta di ...

[VIDEO] Younes ringrazia i tifosi per gli auguri attraverso i social : “Ciao ragazzi, grazie a tutti per i vostri messaggi affettuosi, mi hanno reso felice, un saluto da Miami!”. Ecco il video messaggio di ringraziamento per gli auguri di compleanno da parte di Amin Younes Leggi anche : Callejon, agente: “L’ intelligenza tattica lo rende unico a prescindere dal ruolo, sul rinnovo…” Stefan Schwoch a Radio Sportiva: “Milik? Buon giocatore ma per il salto di qualità serve…” FOTO – Calendario ...

Nainggolan torna al Cagliari - il messaggio per i tifosi è da brividi [VIDEO] : “La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide il cuore e il mio appartiene al Cagliari e alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”. E’ questo il messaggio da brividi del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ...

Dybala riabbraccia i tifosi della Juventus - ma che botta! Il cameraman lo colpisce con la telecamera [VIDEO] : Paulo Dybala torna a Torino dopo le vacanze e i tifosi gli dimostrano tutto il loro affetto: un cameraman però lo colpisce, involontariamente, con la telecamera! Sono giorni alquanto frenetici quelli che sta vivendo Paulo Dybala. Tornato a Torino da poco, dopo le vacanze post Copa America, l’argentino sembrava indirizzato verso Manchester, ma il possibile scambio con Lukaku sembra essere saltato. Dybala dunque si è presentato al J ...

Liverpool-Manchester City - scazzottata pazzesca prima del match : pugni e calci tra tifosi in metro [VIDEO] : Una violenta rissa è scoppiata in metropolitana tra i tifosi del Liverpool e quelli del Manchester City, diretti allo stadio per assistere alla partita Una violenta rissa, scoppiata sulla metropolitana prima della finale del Community Shield tra Liverpool e Manchester City, vinta ai rigori dalla formazione di Pep Guardiola. I tifosi delle due squadre sono venuti a contatto, scatenando una furiosa scazzottata ripresa dai presenti con i ...