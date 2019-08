Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Avrebbe deciso di togliersi la vita, ingerendo dei farmaci,unacon il fidanzato. Così sarebbelail cui cadavere è stato trovato ieri in una Busto Arsizio, in provincia di, dal proprietario dell’area che falciava l’erba. A dirlo le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Secondo i primi risultati dell’autopsia di oggi sul corpo della ragazza non sarebbe stato rinvenuto alcun segno di violenza. La, di origine romena, aveva già tentato ilpochi giorni fa. Ieri il corpo è stato trovato ricoperto di mosche, inizialmente scambiato per “uno strano mucchio di cose”. L'articoloin ununacon ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia_Notizie : Varese, 20enne trovata morta in un campo: ipotesi suicidio dopo una lite con il ragazzo - Cascavel47 : Varese, 20enne trovata morta in un campo: ipotesi suicidio dopo una lite con il ragazzo - TutteLeNotizie : Varese, 20enne trovata morta in un campo: ipotesi suicidio dopo una lite con il ragazzo -