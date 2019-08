Strage in Messico | un attacco con molotov ha causato un terribile incendio | decine di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Almeno 23 persone sono morte in unche ha colpito un bar di Coatzacoalcos, nello Stato messicano di Veracruz. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale dello Stato meridionale. Tra le vittime, riporta il sito della ‘Nbc News’, si contano 15 donne e otto uomini. Tredici persone, inoltre, risultano gravemente ferite. Coatzacoalcos è una città portuale che si affaccia sul Golfo del. Il crimine “non rimarrà impunito. A Veracruz, i gruppi criminali non sono più tollerati“, ha scritto su Twitter il governatore dello Stato, Cuitlahuac Garcia. L’potrebbe essere statoda bombeed è scoppiato nella notte nel nightclub ‘Caballo Blanco‘ di Coatzacoalcos. Lo ha riferito il sito del quotidiano locale ‘El Universal‘, citando un comunicato della procura generale dello Stato secondo il quale la ...

IlCineocchio : Trailer per #RamboLastBlood: #SylvesterStallone fa strage di narcos in #Messico - MauroMassa13 : @marcocappato Si spera sempre che crollino i tiranni, ma spesso si rimane delusi,oggi come ieri ,Hong kong e Macao… -