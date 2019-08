Parpiglia | ‘Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono diventati genitori'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Qualche giorno fa è uscita la notizia di un ritorno di fiamma fra Federico. La coppia è stata paparazzata in vacanza in Sardegna e tra i due, che si erano lasciati nel 2017, è riscoppiato l’amore. Adesso, però, è uscita un’altra notizia molto importante che riguarda il giocatore della Juventus. Infatti, Gabriele, durante un suo intervento a Radio Deejay (nel programma di Andrea e Michele), ha rivelato che qualche mese fa Federicoe la compagnaè diventato papà Federicoè un ragazzo molto schivo e riservato e tiene molto alla sua vita privata. Il numero 33 juventino non è mai al centro di gossip e anche sui social condivide quasi sempre immagini e pensieri inerenti al suo lavoro. Negli ultimi giorni, però, si è parlato un po’ di più della sua sfera privata, visto che è ...

