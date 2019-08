Morto in un incidente Gianluca Del Monte | ex stella del basket a Pesaro

Davide - Morto a 7 anni in un incidente. Sindaco accusa : “Eliambulanza assente per colpa dei tagli” : Antonello Atzeni, Sindaco di Nurri, in Sardegna, ha accusato la Regione di aver praticato tagli alla sanità tali da non consentire l'intervento di un'eliambulanza in soccorso a Davide Agus, vittima di un incidente stradale mentre era in auto con il nonno.\\"Il nostro intervento è avvenuto nei tempi e con le procedure previste. Il personale ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione". Il direttore sanitario dell'Azienda regionale ...

Marsciano. Incidente in località Cerro : Morto Matteo Nulli : Matteo Nulli, 39 anni di Marsciano, è morto in un Incidente stradale che si è verificato nei pressi dell’uscita per la

Sardegna - Morto bimbo di 7 anni in un incidente stradale : era in auto col nonno : Il bimbo di 7 anni è morto nell’auto del nonno, in un incidente avvenuto nelle campagne di Nurri. Choc e lacrime tra i tanti amici e conoscenti dei genitori: “Proteggi mamma Erika e papà Marco da lassù”. Si chiamava Davide Agus, aveva 7 anni ed era di Lanusei, il bimbo morto nella serata di ieri a Nurri in provincia di Cagliari: fatale è stato lo scontro frontale tra la Fiat Panda dove viaggiava col nonno e una Renault Clio guidata da un anziano ...

Classic TT - nuova tragedia sull’Isola di Man : Morto il pilota Chris Swallow in seguito ad un terribile incidente : Il pilota neozelandese ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nel giro di apertura della prima gara del Classic Un’altra pagina nera è stata scritta nel Tourist Trophy, costretto a registrare la morte di Chris Swallow avvenuta nella giornata di sabato in seguito ad un incidente verificatosi nel giro di apertura della prima gara del Classic. Gli organizzatori della corsa svoltasi sull’Isola di Man hanno rivelato la ...

Si rompe l’arteria femorale dopo un incidente in bicicletta : Morto l’ex sindaco Oliena (Nuoro) : Francesco Capelli, ex sindaco di Oliena, in provincia di Nuoro, è morto dissanguato stamattina dopo essere caduto dalla bicicletta. Stava pedalando insieme a suo figlio a Lanaittu, nel Supramonte di Oliena. Molto difficile l'intervento dei soccorritori.Continua a leggere

Brescia - 54enne Morto dopo un incidente : era in coma da 31 anni : La notte della festa del papà, l'auto su cui viaggiava Cito era uscita di strada: tre dei suoi amici si erano salvati, uno era morto, lui era rimasto in stato vegetativo. Era la notte della festa del papà di 31 anni fa, quando la vita di Ignazio Okamoto, chiamato da tutti Cito, è rimasta intrappolata in un limbo, che due giorni fa ha lasciato il posto alla morte. Così, dopo 31 anni di coma, all'età di 54 anni, Cito è morto.\\ La ...

Incidente in vacanza in Sicilia - Valentina Michelli si sveglia dopo 8 giorni di coma : non sa che il marito è Morto : Valentina Michelli, la 33enne di Partinico (Palermo) rimasta coinvolta in un Incidente in moto a Terrasini, si è svegliata dopo otto giorni di coma. La giovane si trovava in Sicilia per una vacanza insieme al marito, il 38enne bergamasco Francesco Capodilupo, che nello schianto con un’auto era morto poco dopo. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Valentina si è svegliata a otto giorni di distanza dal terribile Incidente in cui ...

Incidente sul lavoro : Morto Marco Iselli colonna portante degli Amici di Vianino : Infortunio mortale sul lavoro a Faeto di Varano Melegari nel Parmense. Marco Iselli, 39 anni, è rimasto ucciso dalla ruspa

