Jova Beach Party | Lignano Sabbiadoro Scaletta e e info sul concerto di Jovanotti

Jovanotti oggi è il cantautore italiano più pop. E il suo beach party è il tour dell’anno : Ha fatto discutere, ha fatto ballare, ha fatto conoscere il fratino a una platea certamente più ampia di quella a cui il docile pennuto avesse fino ad allora mai potuto aspirare con le proprie forze, ma una cosa è certa: il Jova beach party è il tour dell’anno, è bene partire con delle evidenze incontrovertibili. Lo è per l’idea, per il coraggio, per l’organizzazione e la felice riuscita degli appuntamenti che si sono svolti fin qui. In ...

Jova Beach Party a Montesilvano - De Martinis : "Risultato grazia al Lavoro di squadra" : Pescara - Il concerto di Jovanotti si svolgerà a Montesilvano il prossimo 7 settembre, lo ha deciso ieri la Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha vagliato con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tutta la documentazione presentata dal Comune di Montesilvano e dagli organizzatori dando nel tardo pomeriggio il via libera all’evento. “Un risultato che segna un successo storico per la nostra ...

Jova Beach - confermato l'evento a Montesilvano il 7 settembre "Valgono i biglietti di Vasto" : Pescara - "Montesilvano! Abruzzo! Posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre Jova Beach Party sarà sulla spiaggia di Montesilvano!". Lo scrive su Facebook Jovanotti, mentre in Prefettura, a Pescara, si sta concludendo il relativo incontro finalizzato a valutare la fattibilità dell'evento sulla spiaggia montesilvanese. L'artista sottolinea che "valgono i biglietti di Vasto (Chieti), ...

Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto : Jovanotti a Montesilvano (Pescara): mancano ormai poche ore all'ufficialità ma sembra che l'evento dello scorso 17 agosto a Vasto (Chieti) debba essere recuperato il prossimo 7 settembre a Montesilvano (Pescara). La comunicazione è giunta da Trident, organizzatore del Jova Beach Party, ma anche dallo stesso artista che nelle scorse ore ha invitato i fan ad attendere comunicazioni ufficiali a proposito del recupero della tappa. Mancano gli ...

Jovanotti a Lido Degli Estensi : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido Degli Estensi per un concerto all'Arenile - Porto Canale. La nuova tappa del Jova Beach Party è attesa per domani, martedì 20 agosto, con importanti modifiche alla viabilità. Due le zone in cui l'accesso ai veicoli sarà limitato: la zona rossa e la zona gialla saranno allestite nei pressi dell'area dell'evento. La zona rossa sarà esclusivamente pedonale mentre nella zona gialla saranno operate modifiche alla circolazione e ...

Jovanotti ricorda Nadia Toffa al Beach Party : Bella è per lei : Lorenzo Cherubini ha dedicato una sua famosa canzone alla giornalista e conduttrice storica de Le iene, tragicamente scomparsa lo scorso 13 agosto dopo una lunga lotta contro il cancro. "Calda come il mare... mentre ti allontani stai con me forever. Bella". Queste ultime sono solo alcune delle emozionanti parole di Bella, una hit che Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha voluto dedicare alla compianta giornalista ed ex conduttrice ...